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Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Стало известно кто в Башкирии получит доплату в размере 18,5 тысяч рублей

Стало известно кто в Башкирии получит доплату в размере 18,5 тысяч рублей

23 августа 2023, 15:44
Фото: 1MI
Такое решение было принято премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Согласно информации от республиканского профсоюза работников здравоохранения, на эти выплаты могут рассчитывать медицинские специалисты с высшим немедицинским образованием, которые работают в центральных районных, районных и участковых больницах и занимаются гистологическими и цитологическими исследованиями.

Также стоит отметить, что работники в данной категории будут получать доплату в размере 14,5 тысяч рублей, и эти выплаты будут осуществляться до конца текущего года.

Ранее Mkset писал о выплатах для врачей Республики по новой государственной программе.

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