Стало известно кто в Башкирии получит доплату в размере 18,5 тысяч рублей

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Согласно информации от республиканского профсоюза работников здравоохранения, на эти выплаты могут рассчитывать медицинские специалисты с высшим немедицинским образованием, которые работают в центральных районных, районных и участковых больницах и занимаются гистологическими и цитологическими исследованиями.
Также стоит отметить, что работники в данной категории будут получать доплату в размере 14,5 тысяч рублей, и эти выплаты будут осуществляться до конца текущего года.
Ранее Mkset писал о выплатах для врачей Республики по новой государственной программе.