Психолог назвала главные секреты экологичного «расхламления»

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
По словам специалиста, рациональная организация жилого пространства включает в себя избавление от предметов, которые больше не выполняют свою функцию или потеряли свою актуальность и ценность. Это помогает создать гармоничную атмосферу дома. Сейчас система переработки товаров развивается и становится все более популярной, пишет RuNews24.ru.
Шувалова также вспомнила о прошлом, когда существовала практика передачи детской одежды от одного ребенка к другому внутри семьи или близким знакомым. В настоящее время это стало менее популярным, но не утратило своей актуальности. Ненужные вещи в хорошем состоянии всегда можно продать онлайн или передать в пункты сбора для гуманитарной помощи.
Психолог также посоветовала самостоятельно собирать и отвозить в пункты переработки товары из пластика или батарейки. Из пластика, например, делают теплые вещи и предметы быта. Шувалова призвала не ждать введения обязательной сортировки мусора, а самим принять инициативу и заняться переработкой ненужных вещей, чтобы улучшить свое окружение. Она также отметила, что многие сетевые магазины предлагают программы лояльности, в рамках которых покупатель может принести старые вещи и получить скидку на новые, а сами магазины перерабатывают принесенные товары и выпускают коллекции из вторсырья.