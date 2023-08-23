Психолог назвала главные секреты экологичного «расхламления»

Психолог также посоветовала самостоятельно собирать и отвозить в пункты переработки товары из пластика или батарейки. Из пластика, например, делают теплые вещи и предметы быта. Шувалова призвала не ждать введения обязательной сортировки мусора, а самим принять инициативу и заняться переработкой ненужных вещей, чтобы улучшить свое окружение. Она также отметила, что многие сетевые магазины предлагают программы лояльности, в рамках которых покупатель может принести старые вещи и получить скидку на новые, а сами магазины перерабатывают принесенные товары и выпускают коллекции из вторсырья.