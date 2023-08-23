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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Психолог назвала главные секреты экологичного «расхламления»

23 августа 2023, 13:41
Психолог и преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия» Лилия Шувалова рассказала о том, как правильно распрощаться со своими ненужными вещами.

По словам специалиста, рациональная организация жилого пространства включает в себя избавление от предметов, которые больше не выполняют свою функцию или потеряли свою актуальность и ценность. Это помогает создать гармоничную атмосферу дома. Сейчас система переработки товаров развивается и становится все более популярной, пишет RuNews24.ru.

Шувалова также вспомнила о прошлом, когда существовала практика передачи детской одежды от одного ребенка к другому внутри семьи или близким знакомым. В настоящее время это стало менее популярным, но не утратило своей актуальности. Ненужные вещи в хорошем состоянии всегда можно продать онлайн или передать в пункты сбора для гуманитарной помощи.

Психолог также посоветовала самостоятельно собирать и отвозить в пункты переработки товары из пластика или батарейки. Из пластика, например, делают теплые вещи и предметы быта. Шувалова призвала не ждать введения обязательной сортировки мусора, а самим принять инициативу и заняться переработкой ненужных вещей, чтобы улучшить свое окружение. Она также отметила, что многие сетевые магазины предлагают программы лояльности, в рамках которых покупатель может принести старые вещи и получить скидку на новые, а сами магазины перерабатывают принесенные товары и выпускают коллекции из вторсырья.

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