Психолог Наумова рассказала, как помочь ребенку настроиться на учебный лад

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Специалист советует вспомнить вместе со школьником все самые приятные моменты, происходившие с ним в период обучения, о друзьях-одноклассниках и увлекательных занятиях. Эксперт уверена, что разговоры о школе с родителями и приобретение новых портфеля, тетрадок, карандашей, пенала и ластика настраивают ребенка на учебный лад и помогают морально подготовиться ко вхождению в учебный процесс.
Немаловажно уделить внимание и вопросу взаимоотношений ребенка с одноклассниками, оказав ему поддержку, если при общении со сверстниками возникают проблемы. Об этом информирует news.ru.
Также специалист рекомендует родителям разрешить ребенку самостоятельно выбрать портфель и остальные школьные принадлежности — дети будут с удовольствием ходить на занятия с теми предметами, которые им нравятся. Накануне Дня знаний стоит завести разговор с ребенком о школе, мотивируя его на обучение — обсудить интересные ему предметы и направления, предложить посещение факультативов и другую помощь.