Психолог Наумова рассказала, как помочь ребенку настроиться на учебный лад

Также специалист рекомендует родителям разрешить ребенку самостоятельно выбрать портфель и остальные школьные принадлежности — дети будут с удовольствием ходить на занятия с теми предметами, которые им нравятся. Накануне Дня знаний стоит завести разговор с ребенком о школе, мотивируя его на обучение — обсудить интересные ему предметы и направления, предложить посещение факультативов и другую помощь.