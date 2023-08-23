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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Психолог Наумова рассказала, как помочь ребенку настроиться на учебный лад

23 августа 2023, 14:07
Детский психолог Наталья Наумова рассказала, что приобретение школьных рюкзака и канцелярии помогают детям морально подготовиться к началу учебного года.

Специалист советует вспомнить вместе со школьником все самые приятные моменты, происходившие с ним в период обучения, о друзьях-одноклассниках и увлекательных занятиях. Эксперт уверена, что разговоры о школе с родителями и приобретение новых портфеля, тетрадок, карандашей, пенала и ластика настраивают ребенка на учебный лад и помогают морально подготовиться ко вхождению в учебный процесс.

Немаловажно уделить внимание и вопросу взаимоотношений ребенка с одноклассниками, оказав ему поддержку, если при общении со сверстниками возникают проблемы. Об этом информирует news.ru.

Также специалист рекомендует родителям разрешить ребенку самостоятельно выбрать портфель и остальные школьные принадлежности — дети будут с удовольствием ходить на занятия с теми предметами, которые им нравятся. Накануне Дня знаний стоит завести разговор с ребенком о школе, мотивируя его на обучение — обсудить интересные ему предметы и направления, предложить посещение факультативов и другую помощь.

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