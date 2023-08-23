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Published Сегодня, 07:05

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Updated Сегодня, 07:54

Певица из Татарстана экстренно попала в больницу в Уфе

Певица из Татарстана экстренно попала в больницу в Уфе

23 августа 2023, 07:05
Фото: Лия Шамсина / vk.com
Татарская певица Лия Шамсина оказалась в больнице во время своего пребывания в столице Башкирии.

Как рассказывает сама певица, во время пребывания в Уфе у неё воспалилась нога, из-за чего она обратилась в одну из местных больниц. Для решения проблемы потребовалось операционное вмешательство — медики вырезали Лие воспалённое место на ноге.

В своих социальных сетях вокалистка татарской эстрады поделилась, что даже не могла подумать о таком повороте событий, поскольку предыдущие несколько дней всё было в порядке, а в одним утром она проснулась уже с воспалением, которое мешало ей ходить и спать из-за боли.

#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Татарстан#Анна Савельева#Певица#Татарская эстрада
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