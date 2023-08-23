Певица из Татарстана экстренно попала в больницу в Уфе

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Как рассказывает сама певица, во время пребывания в Уфе у неё воспалилась нога, из-за чего она обратилась в одну из местных больниц. Для решения проблемы потребовалось операционное вмешательство — медики вырезали Лие воспалённое место на ноге.
В своих социальных сетях вокалистка татарской эстрады поделилась, что даже не могла подумать о таком повороте событий, поскольку предыдущие несколько дней всё было в порядке, а в одним утром она проснулась уже с воспалением, которое мешало ей ходить и спать из-за боли.