Омский пример: как новое руководство выводит регион в локомотивы Сибири

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Какие подходы применяет молодой управленец Хоценко, чтобы перезагрузить омскую землю?
Согласно данным РИА «Рейтинг», в 2022 году Омская область по качеству жизни оказалась на 66 месте из 85. В 2021 году регион установил «антирекорд»: смертность на 16,3 тысячи человек превысила рождаемость. Эта цифра стала максимальной за всю историю страны. Продолжается и миграционная убыль населения: люди, прежде всего, молодёжь, стремятся покинуть Омскую область, пишет gorod55.ru.
В связи с этим новый глава региона Виталий Хоценко поставил приоритетной задачей исправление демографической ситуации: к 2025 году рождаемость запланировано повысить на 2,6% к текущему уровню. В этом прежде всего должно помочь расширение мер социальной поддержки населения: на данный момент в области предусмотрено до 15 выплат и пособий, которые выдаются 35 тысячам семей. Продолжается популяризация семейных ценностей: лауреаты конкурса «Семья года» получают призы по 100 тысяч рублей.
Особой поддержкой пользуются семьи участников СВО: выплаты защитникам, которые заключили контракты с Минобороны, одни из самых крупных в России и достигают 450 тысяч рублей. А в мае на дополнительную поддержку было направлено в муниципалитеты ещё 45 миллионов рублей. Сам Хоценко также регулярно встречается и общается с семьями участников специальной военной операции.
Чтобы население, прежде всего молодёжь, не стремилось уехать из области, необходимо создавать новые рабочие места, главным образом в промышленном секторе. Обладающий колоссальным опытом в развитии промышленности Виталий Хоценко решил справиться с этой задачей путём кластерного развития отрасли и обеспечения технологического суверенитета. Развитие промышленности повлечёт и развитие профессионального образования, и развитие инфраструктуры, и новые бизнес-проекты, и строительство нового жилья.
«У Омской области есть хорошие стартовые условия для экономического роста. Самые прорывные направления — это промышленность, сельское хозяйство и логистика. Для нас важно, чтобы бизнес в Омской области работал стабильно, чтобы всегда была возможность развивать предприятия и реализовывать новые бизнес-идеи на благо нашего региона», — уверен Хоценко.
Ситуации во многом способствует и увеличение оборонных заказов после начала специальной военной операции.
Находясь на перекрёстке путей в Китай и Казахстан, Омская область может стать всероссийским логистическим центром — и эта цель вполне достижима. В строительство логопарка «Солнечный» вложено 12 миллиардов рублей. Развиваются новые производства на заводе «Омский каучук». Расширяется особая экономическая зона «Авангард»: сейчас здесь шесть резидентов, вскоре их будет десять. Продолжается строительство заводов графитированных электродов и металлоконструкций.
Ведётся активная работа с инициативами жителей: в июле на региональном форуме «Решают люди» стало известно, что финансирование инициативных проектов увеличится до миллиарда рублей. А средства инициативного бюджетирования можно будет направить на всё большее количество направлений, в том числе на школьные дворы, детские сады и многое другое. Верхняя планка для одного проекта составила 3 миллиона рублей.
Кроме того, Виталий Хоценко видит необходимость в обновлении руководящего состава области. На встрече с президентом РФ в июле Хоценко предложил запустить региональный конкурс управленцев по аналогии с проектом «Лидеры России». Претендентов начнут отбирать уже в сентябре.
Резюмируя, можно отметить, что шансы Омской области стать локомотивом Сибирского федерального округа весьма высоки, и вскоре регион покажет себя как один из самых быстроразвивающихся в стране. Ресурсы и кадры для этого есть.