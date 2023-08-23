Омский пример: как новое руководство выводит регион в локомотивы Сибири

В связи с этим новый глава региона Виталий Хоценко поставил приоритетной задачей исправление демографической ситуации: к 2025 году рождаемость запланировано повысить на 2,6% к текущему уровню. В этом прежде всего должно помочь расширение мер социальной поддержки населения: на данный момент в области предусмотрено до 15 выплат и пособий, которые выдаются 35 тысячам семей. Продолжается популяризация семейных ценностей: лауреаты конкурса «Семья года» получают призы по 100 тысяч рублей.