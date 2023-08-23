Эвакуация в ТЦ, заморозки в Башкирии и состояние пятерых отравившихся грибами жителей

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Published Сегодня, 17:56
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Updated Сегодня, 17:58
Госкомитет сообщил, когда прекратятся работы по ликвидации заражённых кур.Над уничтожением очага распространения птичьего гриппа в настоящий момент трудятся 500 человек, 200 из них — представители государственной ветеринарной службы, располагающие необходимым оборудованием, способным ускорить процесс. Как сообщает госкомитет ветеринарии по Башкирии, процесс сжигания заражённых птиц в котлованах, предположительно, завершится по окончании недели.
Накануне пожили люди после сбора грибного урожая, решили сразу же приготовить и съесть собранное, однако это привело к резкому ухудшению состояния. В отделении реанимации Малоязовской ЦРБ накануне поступило сразу 5 человек. Как известно на данный момент, двое пожилых людей уже переведены в палату. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное.
Татарская певица Лия Шамсина оказалась в больнице во время своего пребывания в столице Башкирии. Как рассказывает сама певица, во время пребывания в Уфе у неё воспалилась нога, из-за чего она обратилась в одну из местных больниц. Для решения проблемы потребовалось операционное вмешательство — медики вырезали Лие воспалённое место на ноге.
В микрорайоне Зелёная Роща в Уфе тракторист сбил женщину, которая переходила дорогу. ДТП произошло на улице Степана Кувыкина. Женщина пыталась перейти дорогу напротив остановки «Институт профзаболеваний», когда водитель на тракторе врезался в неё. От удара та упала на асфальт и потеряла сознание.
Накануне вечером стало известно о том, что популярный уфимский массажист Павел Бурдыгин, услуги которого пользуются большим спросом, был обвинён в изнасиловании одной из своих клиенток. Женщина записалась на приём по рекомендации подруг, однако не испытала ожидаемого восторга от этого — в процессе работы специалист позволил себе больше, чем от него требовалось. Органы следственного управления по РБ возбудили уголовное дело в отношении мужчины.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ожидаются заморозки в нескольких регионах России. Сложная ситуация ожидается на Урале, где прогнозируются заморозки до минус двух градусов с 24 по 26 августа. В Челябинской области также ожидаются сильные дожди, ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.
Сегодня утром, 23 августа, экстренные службы эвакуировали посетителей торгового центра в Уфе. Ситуация произошла в ТСК «Сипайловский». Сообщение о сработавшей пожарной сигнализации поступило утром в главное управление МЧС по Башкирии. Экстренные службы оперативно отправились на место происшествия и эвакуировали посетителей торгового комплекса по улице Маршала Жукова.
В Уфе началась реконструкция известного фонтана «Мальчиком с курсе». В связи с этим планируется перекрытие дорог. С 28 августа по 28 ноября будет закрыто движение по бульвару Саид-Галиева и подъездным путям со стороны проспекта Октября и улицы Комсомольской. Въезд на придомовые территории также будет ограничен, однако для жителей близлежащих домов будет сделано исключение — им разрешен проезд. Кроме того, особое внимание будет уделено обеспечению безопасного проезда к домам транспорта экстренных служб.