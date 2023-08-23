Два предмета по цене одного: какие зарплаты предлагают учителям в школах Уфы

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Рассчитывать начнем с младшего школьного звена. Так, соискателям на сервисе hh.ru предлагают минимальную заработную плату от 20 тысяч рублей, а максимальную — 40-45 тысяч рублей. Если смотреть в среднем, то это около 30 тысяч рублей.
Сервис Superjob предлагает варианты с меньшей оплатой труда. Самая минимальная — от 18 тысяч рублей, максимальная — от 35 тысяч.
В случае с вакансиями учителя русского языка и литературы на сайте hh.ru, то минимальная оплата установлена также 20 тысяч рублей, а максимальная — от 40 и до 60 тысяч рублей.
SuperJob предлагает рассмотреть вакансии за 18 тысяч рублей — это минимальная сумма, а также за 45 тысяч рублей — максимальная. Есть вакансии также за 25, 30 и 40 тысяч рублей.
Минимальная зарплата в вакансиях для учителя математики — 16 250 рублей, также есть варианты и от 20 тысяч рублей. Максимальная же оплата — от 30 тысяч рублей в месяц. Есть вакансии и от 70-90 тысяч рублей, однако такие суммы предлагают за работу в частных школах.
Варианты SuperJob в этот раз отличаются более высокими зарплатами. Так, минимальная — от 18 тысяч рублей, правда, за эти деньги придется преподавать еще и информатику. Максимальная — 40 тысяч рублей. На других вакансиях предлагают заработную плату от 20-25 тысяч рублей.
Учителям физики в Уфе предлагают заработную плату от 20 тысяч рублей, а максимальная заработная плата — от 35 тысяч рублей. Это был сервис hh.ru, на сайте SuperJob максимальная зарплата также 35 тысяч рублей, а минимальная — 25 тысяч рублей. В среднем преподавателям физики предлагают около 30 тысяч рублей в месяц.
Соискателям вакансий «Учитель информатики» в Уфе минимально предлагают работать за 25 тысяч рублей, максимально — за 50 тысяч рублей, причем данная сумма максимальная в «вилке» — судя по всему, сотруднику придется постараться ради этих 50 тысяч.
SuperJob в свою очередь предлагает вакансии с еще меньшим доходом — от 18 и 35 тысяч рублей.
В случае с учителем английского языка ситуация ни чуть не лучше. Минимально hh.ru и SuperJob предлагают от 20 тысяч рублей, а максимально — от 30-35 тысяч рублей. В среднем в школах ежемесячно, судя по данным вакансиям, можно зарабатывать также около 30 тысяч рублей.
Изучив цены, приходим к выводу, что обустроить комфортную жизнь с такими доходами будет нелегко. В частности, зарабатывать на собственную квартиру или автомобиль придется не один год с учетом ежемесячных расходов.
Потому многие учителя даже при серьезной загруженности на основном месте работы подрабатывают репетиторами. Подсчитаем примерную зарплату репетитора в месяц и сравнить ее суммами, указанными на сайтах по поиску работы.
Рассчитывать будем исходя из того, что репетитор готов обучать трех учеников по три часа в неделю. Получается, что в месяц у репетитора сложится 45 рабочих часов. Мы также рассчитали среднюю стоимость услуг, опираясь на данные сайте Профи.ру.
Таким образом, в месяц репетитор русского языка будет зарабатывать 46 125 рублей, математики — 69 750 рублей, английского — 67 500 рублей, учитель начальных классов — 60 750 рублей, физики — 54 тысячи рублей, а информатики — 68 625 рублей. На некоторых должностях разница в оплате труда существенная — плюс отсутствие бюрократии, которая, как известно, идет рука об руку с работой в школе.
Не уйдут ли учителя из муниципальных школ в поисках большего заработка? Именно в низкой оплате труда член Совета Федерации от Башкортостана Лилия Гумерова увидела весьма ощутимую нехватку педагогов в школах и прочих учреждениях среднего образования в России. Сенатор также заявляла, что в 2020 году больше половины всех педагогов в стране, а именно 67% учителей на ставке в 18 часов получали заработную плату меньше прожиточного минимума. При этом заработная плата учителя высшей категории, со слов сенатора, зачастую была меньше, чем на должности уборщицы.