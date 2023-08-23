Два предмета по цене одного: какие зарплаты предлагают учителям в школах Уфы

Не уйдут ли учителя из муниципальных школ в поисках большего заработка? Именно в низкой оплате труда член Совета Федерации от Башкортостана Лилия Гумерова увидела весьма ощутимую нехватку педагогов в школах и прочих учреждениях среднего образования в России. Сенатор также заявляла, что в 2020 году больше половины всех педагогов в стране, а именно 67% учителей на ставке в 18 часов получали заработную плату меньше прожиточного минимума. При этом заработная плата учителя высшей категории, со слов сенатора, зачастую была меньше, чем на должности уборщицы.