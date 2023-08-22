30 военнослужащих из Башкирии попали под суд: что произошло

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
С начала этого года Уфимский гарнизонный военный суд приговорил около 30 военнослужащих по призыву и контракту за неявку на службу или самовольное оставление части во время мобилизации (часть 5 статьи 337 УК РФ). Такую статистику передаёт Коммерсантъ Уфа. По этой статье возможно наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
Кроме этого, около 10 дел из Башкирии доходили до Центрального окружного военного суда. Там рассматривались апелляционные жалобы башкирских военнослужащих, однако почти все они не привели к смягчению приговора. И только дважды удавалось пересмотреть приговоры — изменить статью, по которой осуждали военнослужащих, на более мягкую.