30 военнослужащих из Башкирии попали под суд: что произошло

Кроме этого, около 10 дел из Башкирии доходили до Центрального окружного военного суда. Там рассматривались апелляционные жалобы башкирских военнослужащих, однако почти все они не привели к смягчению приговора. И только дважды удавалось пересмотреть приговоры — изменить статью, по которой осуждали военнослужащих, на более мягкую.