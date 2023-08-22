В ЮАР начался показ второго сезона «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина»

В программе можно услышать одну из любимых цитат Си Цзиньпина, посвященную государству: «Государство должно руководствоваться соображениями не выгоды, а справедливости ради выгоды. В международном сотрудничестве мы должны стремиться к выгоде. Но еще больше мы должны стремиться к справедливости». Си Цзиньпин указывает, что китайцы испокон веков считают, что справедливость присуща лишь благородным людям, и отмечает, что «заработанные несправедливым путем ценности и богатства — удел мелких людей».