В ЮАР начался показ второго сезона «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина»

Posted Сегодня, 19:50
Published Сегодня, 19:50
Modified Сегодня, 19:50
Updated Сегодня, 19:50
Новую серию создали в Медиакорпорации Китая и перевели на различные языки мира, включая английский, французский, хауса, суахили, арабский. Об этом сообщает NewsNN.
Программу транслируют на официальных платформах 62 популярных СМИ в 38 странах Африки. Во время саммита БРИКС трансляцию версии на хинди и тамильском языке ведут также индийские медиа, пишет bigasia.
В программе можно услышать одну из любимых цитат Си Цзиньпина, посвященную государству: «Государство должно руководствоваться соображениями не выгоды, а справедливости ради выгоды. В международном сотрудничестве мы должны стремиться к выгоде. Но еще больше мы должны стремиться к справедливости». Си Цзиньпин указывает, что китайцы испокон веков считают, что справедливость присуща лишь благородным людям, и отмечает, что «заработанные несправедливым путем ценности и богатства — удел мелких людей».
Содержатся в программе высказывания на разные другие темы. В частности, касаясь взаимоотношений человека и природы, Си Цзиньпин заявляет: «Мы должны стремиться беречь природу — брать с умеренностью, использовать с экономностью».
В феврале этого года показ программы начали на Центральном телевидении Китая (CCTV).