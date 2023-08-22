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В ЮАР начался показ второго сезона «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина»

В ЮАР начался показ второго сезона «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина»

22 августа 2023, 19:50
В Йоханнесбурге в торжественной обстановке состоялась церемония открытия второго сезона программы «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина». В основу передачи положены цитаты из трудов древнекитайских классиков, которые председатель КНР упоминал в своих выступлениях и публикациях.

Новую серию создали в Медиакорпорации Китая и перевели на различные языки мира, включая английский, французский, хауса, суахили, арабский. Об этом сообщает NewsNN.

Программу транслируют на официальных платформах 62 популярных СМИ в 38 странах Африки. Во время саммита БРИКС трансляцию версии на хинди и тамильском языке ведут также индийские медиа, пишет bigasia.

В программе можно услышать одну из любимых цитат Си Цзиньпина, посвященную государству: «Государство должно руководствоваться соображениями не выгоды, а справедливости ради выгоды. В международном сотрудничестве мы должны стремиться к выгоде. Но еще больше мы должны стремиться к справедливости». Си Цзиньпин указывает, что китайцы испокон веков считают, что справедливость присуща лишь благородным людям, и отмечает, что «заработанные несправедливым путем ценности и богатства — удел мелких людей».

Содержатся в программе высказывания на разные другие темы. В частности, касаясь взаимоотношений человека и природы, Си Цзиньпин заявляет: «Мы должны стремиться беречь природу — брать с умеренностью, использовать с экономностью».

В феврале этого года показ программы начали на Центральном телевидении Китая (CCTV).

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