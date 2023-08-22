Дорогу в центре Уфы перекроют на целый год

Мэрия Уфы сообщила о новом перекрытии дорог. Теперь нельзя будет проехать по Набережной от спуска с Сочинской (возле Монумента дружбы) до улиц Местные Дубнячки и Михайловка (под зданием правительства Башкирии). Проехать нельзя будет в обе стороны.