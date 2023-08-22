Дорогу в центре Уфы перекроют на целый год

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Мэрия Уфы сообщила о новом перекрытии дорог. Теперь нельзя будет проехать по Набережной от спуска с Сочинской (возле Монумента дружбы) до улиц Местные Дубнячки и Михайловка (под зданием правительства Башкирии). Проехать нельзя будет в обе стороны.
В мэрии Уфы говорят, что причина ограничений — в капитальном ремонте старого арочного моста через Белую. Сейчас там демонтируют старые пролётные строения и возводят новые.
Проезд по улице Набережной перекроют с 5 сентября этого года до 31 декабря 2024 года. Бельский мост ремонтируют с марта прошлого года.