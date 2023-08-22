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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Дорогу возле Бельского моста в Уфе перекроют на целый год

Дорогу в центре Уфы перекроют на целый год

22 августа 2023, 06:25
Фото: 1MI

Дорогу возле Бельского моста в Уфе перекроют на целый год

В Уфе снова перекроют движение транспорта

Мэрия Уфы сообщила о новом перекрытии дорог. Теперь нельзя будет проехать по Набережной от спуска с Сочинской (возле Монумента дружбы) до улиц Местные Дубнячки и Михайловка (под зданием правительства Башкирии). Проехать нельзя будет в обе стороны.

В мэрии Уфы говорят, что причина ограничений — в капитальном ремонте старого арочного моста через Белую. Сейчас там демонтируют старые пролётные строения и возводят новые.

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Проезд по улице Набережной перекроют с 5 сентября этого года до 31 декабря 2024 года. Бельский мост ремонтируют с марта прошлого года.

#Общество#Погода#Новости Уфы#Транспорт#Мост#Идэль Гумеров
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