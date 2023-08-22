В Уфе молодой рабочий сорвался с 13 этажа строящегося ЖК и погиб

Отметим, что трагедия произошла утром на территории ЖК «Зорге Премьер» по улице Р. Зорге. Застройщиком является ГК «Жилстройинвест». Руководительница компании Гульнара Махмутова Mkset сообщила, что погибшему было всего 29 лет, у него остались двое детей. Компания также связалась с семьей погибшего для оказания помощи.