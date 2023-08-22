В Уфе молодой рабочий сорвался с 13 этажа строящегося ЖК и погиб

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В Уфе в строящемся жилом комплексе рабочий скончался после падения с 13-го этажа. Информация подтвердили в следственном комитете Башкирии, а также сам застройщик.
Отметим, что трагедия произошла утром на территории ЖК «Зорге Премьер» по улице Р. Зорге. Застройщиком является ГК «Жилстройинвест». Руководительница компании Гульнара Махмутова Mkset сообщила, что погибшему было всего 29 лет, у него остались двое детей. Компания также связалась с семьей погибшего для оказания помощи.
— Мы ей обязательно поможем и поддержим, насколько это возможно. К разбирательству трагедии уже подключился Следственный комитет, всю необходимую информацию мы предоставим правоохранителям, — заверила Гульнара Махмутова.
Гульнара Махмутова также отмечает, что погибший был опытным работником, знал все инструктажи, «к нему не было ни одного нарекания, работал безупречно».