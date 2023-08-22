mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

В Уфе молодой рабочий сорвался с 13 этажа строящегося ЖК и погиб

В Уфе молодой рабочий сорвался с 13 этажа строящегося ЖК и погиб

22 августа 2023, 12:13
Фото: 1MI
У погибшего остались жена и двое детей, сообщила Mkset представительница застройщика.

В Уфе в строящемся жилом комплексе рабочий скончался после падения с 13-го этажа. Информация подтвердили в следственном комитете Башкирии, а также сам застройщик.

Отметим, что трагедия произошла утром на территории ЖК «Зорге Премьер» по улице Р. Зорге. Застройщиком является ГК «Жилстройинвест». Руководительница компании Гульнара Махмутова Mkset сообщила, что погибшему было всего 29 лет, у него остались двое детей. Компания также связалась с семьей погибшего для оказания помощи.

— Мы ей обязательно поможем и поддержим, насколько это возможно. К разбирательству трагедии уже подключился Следственный комитет, всю необходимую информацию мы предоставим правоохранителям, — заверила Гульнара Махмутова.

Гульнара Махмутова также отмечает, что погибший был опытным работником, знал все инструктажи, «к нему не было ни одного нарекания, работал безупречно».

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
В Башкирию направлены вооружённые силы и бронетехника: раскрыта причина
Сегодня, 08:18
Объявили сигнал «Тревога»: заходящий на посадку самолет из Уфы напугал весь аэропорт
Сегодня, 08:20
Два года простоя: когда откроют родную школу Рустэма Хамитова гимназию №115 в Уфе
Сегодня, 04:49
Родители одной из школ Башкирии возмутились требованием директора: что произошло
Сегодня, 07:52
30 военнослужащих из Башкирии попали под суд: что произошло
Сегодня, 05:29
Дыхание осени? — На Башкирию надвигаются дожди и прохлада
Сегодня, 07:39