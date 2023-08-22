«Система не выдержит»: курорт в Соль-Илецке сделал заявление для туристов из Башкирии

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Посетители города-курорта Соль-Илецк в соседней Оренбургской области жалуются, что на всех туристов не хватает горячей воды, а из кранов течёт только холодная.
Наши коллеги из оренбургского издания 56orb.ru спросили у представителей курорта о причинах происходящего. Представитель ООО «Солёные озера» Галина Баева рассказала, что проблема в системе водоснабжения. Тёплая вода обеспечивается тем, что цистерны на протяжении половины дня нагреваются под солнцем. Но такой примитивный способ подогрева воды не может удовлетворить потребности всех туристов. Их численность может достигать 30 тысяч.
— Мы с вами находимся в маленьком городе Соль-Илецк, которое прирастает населением только в туристический сезон. Система непрерывного водоснабжения, конечно же, с этим не справится. Поэтому мы нашли этот выход с цистернами, — рассказала Галина Баева.
Также Галина Баева раскрыла планы руководства курорта открыть оздоровительно-рекреационный комплекс.