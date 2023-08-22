«Система не выдержит»: курорт в Соль-Илецке сделал заявление для туристов из Башкирии

Наши коллеги из оренбургского издания 56orb.ru спросили у представителей курорта о причинах происходящего. Представитель ООО «Солёные озера» Галина Баева рассказала, что проблема в системе водоснабжения. Тёплая вода обеспечивается тем, что цистерны на протяжении половины дня нагреваются под солнцем. Но такой примитивный способ подогрева воды не может удовлетворить потребности всех туристов. Их численность может достигать 30 тысяч.