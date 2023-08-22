В Москве в ноябре пройдет Неделя российской рекламы

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
В первый день недели в ГУМе состоится праздничное открытие выставки «145 лет рекламе. Культурное наследие». Посетить ее можно будет бесплатно с 6 по 19 ноября, передает rostovgazeta.ru.
14 ноября пройдет День взаимодействия рекламной отрасли с государственными органами власти. Ключевое событие дня — саммит по взаимодействию медиакоммуникационной индустрии с госслужащими разного уровня.
В рамках юбилейной недели пройдет седьмой Национальный рекламный форум (НРФ’7), на котором запланированы более 100 специализированных сессий по основным отраслям и сегментам. Форум посетят около пяти тысяч человек. Первый день НРФ’7 будет посвящен digital-коммуникациям, а его участники должны дать комплексную оценку онлайн-инструментам и определить тенденции роста интернет-рекламы.
16 ноября объявлен Днем контента и креатива. В этот день пройдет 33-й Московский международный фестиваль рекламы Red Apple. Этот проект — пионер фестивальной индустрии российской рекламы. Почетными спикерами станут специалисты из Аргентины, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ, России, Сербии и Узбекистана.
17 ноября — День стратегических инициатив. Официальный слоган НРФ’7 и главного дня форума — «Российский бизнес. Эффективные коммуникации. Новая экономика». Участников ожидает дискуссия об эффективном использовании телерекламы в рамках большого ТВ-саммита.
Ключевым культурным событием форума станет «Вечер БезпринцЫпных пожирателей рекламы». Состоится показ нашумевших рекламных роликов, которые в свое время произвели большое впечатление на деловое сообщество.
Заключительным событием юбилейной недели станет гала-ужин, приуроченный к 30-летию АКАР.
Более подробно о мероприятиях можно узнать на сайте неделярекламы.рф.
Медиахолдинг 1MI — информационный партнер Недели российской рекламы.