В Москве в ноябре пройдет Неделя российской рекламы

В рамках юбилейной недели пройдет седьмой Национальный рекламный форум (НРФ’7), на котором запланированы более 100 специализированных сессий по основным отраслям и сегментам. Форум посетят около пяти тысяч человек. Первый день НРФ’7 будет посвящен digital-коммуникациям, а его участники должны дать комплексную оценку онлайн-инструментам и определить тенденции роста интернет-рекламы.