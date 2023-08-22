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В десятках сел и деревень Башкирии впервые появился 4G-интернет

В десятках сел и деревень Башкирии впервые появился 4G-интернет

22 августа 2023, 04:42
Фото: freepik.com
Мобильный оператор билайн продолжает очередной этап оптимизации сети на территории республики — рефарминг LTE 900. За счет успешно выполненных работ жители ряда малых населенных пунктов региона впервые могут ощутить реальные возможности скоростной сети 4G.

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Оператор уточняет, что рефарминг LTE 900, в процессе которого расширяется используемый частотный диапазон в 4G, — достаточно нестандартный подход к модернизации сети в телеком-отрасли. Его особенность заключается в том, что для успешного решения задачи была использована частота 900 МГц, которая обычно «работает» на связь поколения GSM. билайн частично перенаправил данную частоту в пользу LTE, что позволило увеличить и зону покрытия, и емкость самой сети.

В частности, рефарминг провели в следующих селах и деревнях — Арибашево, Арсеново, Байки, Большой Кельтей, Буйда, Верхнекудашево, Душанбеково, Ефремкино, Кальтяево, Калмаш, Кариево, Красный Зилим, Кутерем, Нижний Качмаш, Новые Татышлы, Первушино, Старый Курдым, Тавакачево и др.

Сегодня жители этих населенных пунктов могут не только пользоваться мобильными сервисами с большим комфортом и загружать объемные файлы в разы быстрее, но и подключить голосовую связь нового поколения VoLTE*, работающую в Башкирии с апреля прошлого года. Эта технология делает звук четче и яснее, а также позволяет одновременно говорить по телефону и выходить в интернет.

— Мы всегда с особым вниманием относились и относимся к созданию надежной связи в малых населенных пунктах республики, и проведенный рефарминг позволил нам справиться сразу с несколькими важными задачами. Благодаря этому решению удалось и впервые запустить LTE в небольших селах и деревнях, и расширить емкость сети, и ускорить мобильный интернет. Кроме того, эффект от рефарминга позитивно отразился на сетевом покрытии на железнодорожной магистрали Башкирии: теперь на протяжении всех ЖД-путей республики есть связь стандарта 4G. Мы продолжим развивать нашу сеть в регионе, чтобы наши клиенты, независимо от места их проживания, могли в полной мере включаться в цифровую повестку, — комментирует директор Уфимского отделения Максим Тюрихин.

* VoLTE — Voice over LTE — «голос через LTE». LTE — Long Term Evolution — «долговременное развитие»

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#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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