В десятках сел и деревень Башкирии впервые появился 4G-интернет

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Оператор уточняет, что рефарминг LTE 900, в процессе которого расширяется используемый частотный диапазон в 4G, — достаточно нестандартный подход к модернизации сети в телеком-отрасли. Его особенность заключается в том, что для успешного решения задачи была использована частота 900 МГц, которая обычно «работает» на связь поколения GSM. билайн частично перенаправил данную частоту в пользу LTE, что позволило увеличить и зону покрытия, и емкость самой сети.
В частности, рефарминг провели в следующих селах и деревнях — Арибашево, Арсеново, Байки, Большой Кельтей, Буйда, Верхнекудашево, Душанбеково, Ефремкино, Кальтяево, Калмаш, Кариево, Красный Зилим, Кутерем, Нижний Качмаш, Новые Татышлы, Первушино, Старый Курдым, Тавакачево и др.
Сегодня жители этих населенных пунктов могут не только пользоваться мобильными сервисами с большим комфортом и загружать объемные файлы в разы быстрее, но и подключить голосовую связь нового поколения VoLTE*, работающую в Башкирии с апреля прошлого года. Эта технология делает звук четче и яснее, а также позволяет одновременно говорить по телефону и выходить в интернет.
— Мы всегда с особым вниманием относились и относимся к созданию надежной связи в малых населенных пунктах республики, и проведенный рефарминг позволил нам справиться сразу с несколькими важными задачами. Благодаря этому решению удалось и впервые запустить LTE в небольших селах и деревнях, и расширить емкость сети, и ускорить мобильный интернет. Кроме того, эффект от рефарминга позитивно отразился на сетевом покрытии на железнодорожной магистрали Башкирии: теперь на протяжении всех ЖД-путей республики есть связь стандарта 4G. Мы продолжим развивать нашу сеть в регионе, чтобы наши клиенты, независимо от места их проживания, могли в полной мере включаться в цифровую повестку, — комментирует директор Уфимского отделения Максим Тюрихин.
* VoLTE — Voice over LTE — «голос через LTE». LTE — Long Term Evolution — «долговременное развитие»
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