В десятках сел и деревень Башкирии впервые появился 4G-интернет

— Мы всегда с особым вниманием относились и относимся к созданию надежной связи в малых населенных пунктах республики, и проведенный рефарминг позволил нам справиться сразу с несколькими важными задачами. Благодаря этому решению удалось и впервые запустить LTE в небольших селах и деревнях, и расширить емкость сети, и ускорить мобильный интернет. Кроме того, эффект от рефарминга позитивно отразился на сетевом покрытии на железнодорожной магистрали Башкирии: теперь на протяжении всех ЖД-путей республики есть связь стандарта 4G. Мы продолжим развивать нашу сеть в регионе, чтобы наши клиенты, независимо от места их проживания, могли в полной мере включаться в цифровую повестку, — комментирует директор Уфимского отделения Максим Тюрихин.