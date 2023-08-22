В Башкирию направлены вооружённые силы и бронетехника: раскрыта причина

В последующие два дня вблизи села Архангельское пройдут тактические учения по пресечению террористических актов и нейтрализации диверсантов. В связи с этим в район, где буду проходить учения, прибудут военные силы, в число которых попадает тяжёлая бронетехника, авиация и беспилотники.