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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

В Башкирию направлены вооружённые силы и бронетехника: раскрыта причина

В Башкирию направлены вооружённые силы и бронетехника: раскрыта причина

22 августа 2023, 08:18
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Жителей близлежащих деревень и сел уже предупредили о звуках выстрелов

В последующие два дня вблизи села Архангельское пройдут тактические учения по пресечению террористических актов и нейтрализации диверсантов. В связи с этим в район, где буду проходить учения, прибудут военные силы, в число которых попадает тяжёлая бронетехника, авиация и беспилотники.

В этот промежуток до жителей ближайших сёл и деревень могут доноситься звуки стрельбы и прочий шум, однако паниковать не стоит. Никакой угрозы для местных данное мероприятие не несёт.

#Новости Башкирии#Авиация#Анна Савельева#Вооружённые силы#Бронетехника#Учения#Пресечение террористических актов#Нейтрализация диверсантов#Тяжёлая бронетехника#Военные силы
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