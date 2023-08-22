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Posted 22 августа 2023, 05:29

Published 22 августа 2023, 05:29

Modified 22 августа 2023, 07:19

Updated 22 августа 2023, 07:19

Около 30 военнослужащих из Башкирии приговорены за неявку по мобилизации

30 военнослужащих из Башкирии попали под суд: что произошло

22 августа 2023, 05:29
Фото: 1MI.

Около 30 военнослужащих из Башкирии приговорены за неявку по мобилизации

Уфимский военный суд приговорил вынес около 30 приговоров за неявку на службу и самовольное оставление части во время мобилизации

С начала этого года Уфимский гарнизонный военный суд приговорил около 30 военнослужащих по призыву и контракту за неявку на службу или самовольное оставление части во время мобилизации (часть 5 статьи 337 УК РФ). Такую статистику передаёт Коммерсантъ Уфа. По этой статье возможно наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

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Кроме этого, около 10 дел из Башкирии доходили до Центрального окружного военного суда. Там рассматривались апелляционные жалобы башкирских военнослужащих, однако почти все они не привели к смягчению приговора. И только дважды удавалось пересмотреть приговоры — изменить статью, по которой осуждали военнослужащих, на более мягкую.

#Идэль Гумеров#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО
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