Суд в Башкирии обязал супругов вернуть около 19 млн. рублей: известны причины

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Как стало известно, супруги взяли из бюджета администрации Белокатайского района около 19 млн. рублей для подготовки 20 квартир в 7 жилых домах, предназначенных для проживания детей-сирот.
Вот только на деле выяснилось, что предоставленные апартаменты не являются пригодными для проживания, поскольку не соответствуют нормам безопасности. Такое заключение сделали эксперты.
Пара предпринимателей была признана виновной по статье 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, совершённый группой лиц по предварительному сговору).
По требованию прокуратуры суд взыскал затраченную сумму в полном объёме, а также наложил арест на автомобили стоимостью более 20 млн. рублей.