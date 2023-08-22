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Суд в Башкирии обязал супругов вернуть около 19 млн. рублей: известны причины

Суд в Башкирии обязал супругов вернуть около 19 млн. рублей: известны причины

22 августа 2023, 13:10
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Суд в Башкирии обязал супружескую пару предпринимателей вернуть в бюджет сумму, потраченную на возведение домов для детей из детского дома.

Как стало известно, супруги взяли из бюджета администрации Белокатайского района около 19 млн. рублей для подготовки 20 квартир в 7 жилых домах, предназначенных для проживания детей-сирот.

Вот только на деле выяснилось, что предоставленные апартаменты не являются пригодными для проживания, поскольку не соответствуют нормам безопасности. Такое заключение сделали эксперты.

Пара предпринимателей была признана виновной по статье 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, совершённый группой лиц по предварительному сговору).

По требованию прокуратуры суд взыскал затраченную сумму в полном объёме, а также наложил арест на автомобили стоимостью более 20 млн. рублей.

#Прокуратура#Суд#Новости Башкирии#Жилые дома#Анна Савельева#Предприниматели#Дома для детей#Нормы безопасности#Статья 238 УК РФ
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