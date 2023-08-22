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Школьникам Башкирии будут на обед будут подавать митболы и чиполлетти

Школьникам Башкирии будут на обед будут подавать митболы и чиполлетти

22 августа 2023, 13:20
Фото: Midjourney
Обновленное меню представил министра торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев.

Стало известно, что в учебных заведениях Башкирии появится два вида меню — базовое и по сборнику Онищенко и Тутельян. Как сообщает министр торговли и услуг Алексей Гусев меню соответствуют всем требованиям и привносят в школьную еду новизну.

Согласно одному из вариантов, на завтрак школьникам могут подавать фрикадельки «Наполи», котлеты из мяса птицы де-воляй, суфле творожное запеченное, яблочные чипсы и митболы с томатным соусом. А на обед отведать наггетсы из куриного мяса, суп «Саланики», азу по-татарски, картофель по-деревенски, чиполлетти из говядины, суп харчо, фишболы рыбные и ризотто.

Ранее глава Башкирии отдал поручения чиновникам «расстреливать на месте» операторов за просроченные продукты. Однако проблема с питанием встречается не только в школе, но и в детских садах.

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#Элина Сайфранова
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