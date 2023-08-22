Школьникам Башкирии будут на обед будут подавать митболы и чиполлетти

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Стало известно, что в учебных заведениях Башкирии появится два вида меню — базовое и по сборнику Онищенко и Тутельян. Как сообщает министр торговли и услуг Алексей Гусев меню соответствуют всем требованиям и привносят в школьную еду новизну.
Согласно одному из вариантов, на завтрак школьникам могут подавать фрикадельки «Наполи», котлеты из мяса птицы де-воляй, суфле творожное запеченное, яблочные чипсы и митболы с томатным соусом. А на обед отведать наггетсы из куриного мяса, суп «Саланики», азу по-татарски, картофель по-деревенски, чиполлетти из говядины, суп харчо, фишболы рыбные и ризотто.
Ранее глава Башкирии отдал поручения чиновникам «расстреливать на месте» операторов за просроченные продукты. Однако проблема с питанием встречается не только в школе, но и в детских садах.