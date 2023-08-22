Родители одной из школ Башкирии возмутились требованием директора: что произошло

О ситуации стало известно накануне вечером в телеграм-канале «Осторожно, новости». В гимназии №14 Белорецкого района классные руководители отправили в школьные чаты с детьми и родителями сообщение о том, что в честь дня Государственного флага России ученики должны принять участие в акции «Триколор страны большой», суть которой заключается в том, чтобы поставить на свою аватарку в соцсетях изображение с российским триколором. Помимо этого, на страницу нужно добавить соответствующие хештеги, а после направить сообщение с файлом заместителю директора школы по воспитательной работе.