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Родители одной из школ Башкирии возмутились требованием директора: что произошло

Родители одной из школ Башкирии возмутились требованием директора: что произошло

22 августа 2023, 07:52
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
В одной из гимназий Башкирии детей принуждают опубликовать на своих страницах ВК аватарки с российским триколором.

О ситуации стало известно накануне вечером в телеграм-канале «Осторожно, новости». В гимназии №14 Белорецкого района классные руководители отправили в школьные чаты с детьми и родителями сообщение о том, что в честь дня Государственного флага России ученики должны принять участие в акции «Триколор страны большой», суть которой заключается в том, чтобы поставить на свою аватарку в соцсетях изображение с российским триколором. Помимо этого, на страницу нужно добавить соответствующие хештеги, а после направить сообщение с файлом заместителю директора школы по воспитательной работе.

Один из родителей, чей ребёнок обучается в данном учебном заведении, отметил, что в других школах участие в акции происходит на добровольной основе, а вот для учащихся гимназии №14 всё в обязательном порядке.

Mkset направил запрос в Министерство образования Башкортостана, а также связался с отделом образования и узнал, что расследование произошедшего идёт полным ходом.

#Башкирия#Акция#Новости Башкирии#Белорецк#Анна Савельева#Гимназия#Российский триколор#День Государственного флага России#Заместитель директора#Министерство образования Башкортостана#Расследование
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