Решение по режиму ЧС приняли в Башкирии

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На сайте правовой информации вышло распоряжение Радия Хабирова об отмене режима чрезвычайной ситуации в Краскокамском, Татышлинском, Янаульском районах, а также в городах Агидель и Нефтекамск.
Режим ЧС был введён на севере республики в начале лета из-за мусорного коллапса — из мусорных контейнеров перестали вывозить отходы. Основным виновником тех событий считали регионального оператора «Дюртюлимелиоводстрой». Однако в самой компании ссылались на то, что их машины не пускали на полигоны, из-за чего региональный оператор уведомил министерство экологии — больше вывозить мусор с этих районов мы не будем.
В июле «Дюртюлимелиоводстрой» возобновил вывоз мусора. Ситуация стабилизировалась, однако жители районов продолжали жаловаться на горы отходов.