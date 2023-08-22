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Радий Хабиров отменил режим ЧС в трех районах и двух городах Башкирии

Решение по режиму ЧС приняли в Башкирии

22 августа 2023, 05:00
Фото: Midjourney

Радий Хабиров отменил режим ЧС в трех районах и двух городах Башкирии

Распоряжением главы республики режим ЧС снят в трёх районов и двух городах Башкирии

На сайте правовой информации вышло распоряжение Радия Хабирова об отмене режима чрезвычайной ситуации в Краскокамском, Татышлинском, Янаульском районах, а также в городах Агидель и Нефтекамск.

Режим ЧС был введён на севере республики в начале лета из-за мусорного коллапса — из мусорных контейнеров перестали вывозить отходы. Основным виновником тех событий считали регионального оператора «Дюртюлимелиоводстрой». Однако в самой компании ссылались на то, что их машины не пускали на полигоны, из-за чего региональный оператор уведомил министерство экологии — больше вывозить мусор с этих районов мы не будем.

В июле «Дюртюлимелиоводстрой» возобновил вывоз мусора. Ситуация стабилизировалась, однако жители районов продолжали жаловаться на горы отходов.

#Общество#Мусор#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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