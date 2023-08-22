Решение по режиму ЧС приняли в Башкирии

Режим ЧС был введён на севере республики в начале лета из-за мусорного коллапса — из мусорных контейнеров перестали вывозить отходы. Основным виновником тех событий считали регионального оператора «Дюртюлимелиоводстрой». Однако в самой компании ссылались на то, что их машины не пускали на полигоны, из-за чего региональный оператор уведомил министерство экологии — больше вывозить мусор с этих районов мы не будем.