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Published Сегодня, 11:55

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Updated Сегодня, 11:57

«Простите, больше не буду»: уроженец Уфы Моргенштерн* сделал откровенное заявление

«Простите, больше не буду»: уроженец Уфы Моргенштерн* сделал откровенное заявление

22 августа 2023, 11:55
Фото: 1MI
Признанный иноагентом рэпер разочарован работой с американскими музыкантами из-за капитализма и недостатка человечности. Об этом заявил на своём YouTube-канале

Алишер Моргенштерн* признался, что сильно скучает по родине и желает вернуться в Россию.

Он выразил своё разочарование в работе с американскими музыкантами из-за чрезмерного капитализма и недостатка человечности.

На своём YouTube-канале он обратился к своим российским поклонникам и попросил прощения: «Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку».

Ранее мы писали, что Кировский районный суд Уфы оштрафовал рэпера Ивана Дремина, известного под псевдонимом Face*, за нарушение закона об иноагентах.

* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

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#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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