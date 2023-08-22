«Простите, больше не буду»: уроженец Уфы Моргенштерн* сделал откровенное заявление

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Алишер Моргенштерн* признался, что сильно скучает по родине и желает вернуться в Россию.
Он выразил своё разочарование в работе с американскими музыкантами из-за чрезмерного капитализма и недостатка человечности.
На своём YouTube-канале он обратился к своим российским поклонникам и попросил прощения: «Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку».
Ранее мы писали, что Кировский районный суд Уфы оштрафовал рэпера Ивана Дремина, известного под псевдонимом Face*, за нарушение закона об иноагентах.
* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.