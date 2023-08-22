Платежи по ипотеке вырастут у жителей Уфы

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
В Уфе может вырасти средний платеж по ипотеке на однокомнатную квартиру на 19,5%. Об этом сообщает РБК Недвижимость со ссылкой на аналитику ЦИАН. Связывается это с повышением ключевой ставки ЦБ РФ.
Так, при ставке 12% годовых платеж составит 38,3 тысячи рублей, при 15% годовых — 45,8 тысячи рублей. Платеж по Уфе рассчитывали на квартиру 40 кв. м за 4,3 млн на 20 лет с первым взносом в 20%.
В среднем в городах-миллионниках средний платеж по ипотеке после роста ключевой ставки до 12%. годовых врастет вырастет на 19,4-19,6%. Наибольшая сумму придется платить москвичам — 127,4 тысячи рублей, а наименьшую — жителям Челябинска, 33 тысячи рублей.