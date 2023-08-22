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Платежи по ипотеке вырастут у жителей Уфы

Платежи по ипотеке вырастут у жителей Уфы

22 августа 2023, 15:41
Фото: 1MI
Связано это с повышением ключевой ставки ЦБ РФ.

В Уфе может вырасти средний платеж по ипотеке на однокомнатную квартиру на 19,5%. Об этом сообщает РБК Недвижимость со ссылкой на аналитику ЦИАН. Связывается это с повышением ключевой ставки ЦБ РФ.

Так, при ставке 12% годовых платеж составит 38,3 тысячи рублей, при 15% годовых — 45,8 тысячи рублей. Платеж по Уфе рассчитывали на квартиру 40 кв. м за 4,3 млн на 20 лет с первым взносом в 20%.

В среднем в городах-миллионниках средний платеж по ипотеке после роста ключевой ставки до 12%. годовых врастет вырастет на 19,4-19,6%. Наибольшая сумму придется платить москвичам — 127,4 тысячи рублей, а наименьшую — жителям Челябинска, 33 тысячи рублей.

#Элина Сайфранова
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