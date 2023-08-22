Один из нашумевших фильмов 2023 года покажут в УФе

Сюжет фильма повествует о том, как главную героиню изгоняют Барбиленда, поскольку та не подходит под принятые в городе стандарты красоты. Тогда Барби отправляется в реальный мир в поисках лучшей жизни и понимает одно: чтобы достичь идеала, ей придётся проделать трудную работу и добиться внутренней гармонией.