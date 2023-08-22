Один из нашумевших фильмов 2023 года покажут в УФе

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Предварительная продажа билетов уже доступна на сайте кинотеатра. В Уфе он расположен в торговом центре «Акварин».
К счастью фанатов, у героев картины будут привычные голоса актёров дубляжа Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и остальных. Озвучку на себя возьмёт студия перевода и дубляжа Red Head Sound.
К слову, в официальной группе студии «ВКонтакте» 9 сентября отмечено предварительной датой старта проката фильма в России.
Сюжет фильма повествует о том, как главную героиню изгоняют Барбиленда, поскольку та не подходит под принятые в городе стандарты красоты. Тогда Барби отправляется в реальный мир в поисках лучшей жизни и понимает одно: чтобы достичь идеала, ей придётся проделать трудную работу и добиться внутренней гармонией.
Цена билетов в кинотеатре начинается от 270 и возрастает до 390 рублей.