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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Кадр из фильма

Один из нашумевших фильмов 2023 года покажут в УФе

22 августа 2023, 09:13
Кадр из фильма
В Уфе в сети кинотеатров «Синема 5» покажут фильм «Барби». Первый сеанс стартует 9 сентября.

Предварительная продажа билетов уже доступна на сайте кинотеатра. В Уфе он расположен в торговом центре «Акварин».

К счастью фанатов, у героев картины будут привычные голоса актёров дубляжа Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и остальных. Озвучку на себя возьмёт студия перевода и дубляжа Red Head Sound.

К слову, в официальной группе студии «ВКонтакте» 9 сентября отмечено предварительной датой старта проката фильма в России.

Сюжет фильма повествует о том, как главную героиню изгоняют Барбиленда, поскольку та не подходит под принятые в городе стандарты красоты. Тогда Барби отправляется в реальный мир в поисках лучшей жизни и понимает одно: чтобы достичь идеала, ей придётся проделать трудную работу и добиться внутренней гармонией.

Цена билетов в кинотеатре начинается от 270 и возрастает до 390 рублей.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#Кинопремьеры#Анна Савельева#Синема 5#Барби#Акварин#Продажа билетов
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