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Объявили сигнал «Тревога»: заходящий на посадку самолет из Уфы напугал весь аэропорт

Объявили сигнал «Тревога»: заходящий на посадку самолет из Уфы напугал весь аэропорт

22 августа 2023, 08:20
Фото: 1MI
Экипаж сделал заявление при заходе на посадку. Подробности сообщил телеграм-канал «Авиаинцидент»

В московском аэропорту Домодедово объявили сигнал «Тревога» и усилили контроль из-за ЧП с самолетом, летевшим из Уфы.

По данным канала, утром 21 августа пилот рейса Уфа-Москва авиакомпания «Победа» в семи километрах от аэропорта на высоте 1500 футов доложил об аварийном остатке топлива в самолете. Через две минуты судно успешно приземлилось в аэропорту.

Напомним, ранее самолет из Уфы перенаправили из Внуково в Домодедово после атаки беспилотника.

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#Валерия Панаева
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