Объявили сигнал «Тревога»: заходящий на посадку самолет из Уфы напугал весь аэропорт

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В московском аэропорту Домодедово объявили сигнал «Тревога» и усилили контроль из-за ЧП с самолетом, летевшим из Уфы.
По данным канала, утром 21 августа пилот рейса Уфа-Москва авиакомпания «Победа» в семи километрах от аэропорта на высоте 1500 футов доложил об аварийном остатке топлива в самолете. Через две минуты судно успешно приземлилось в аэропорту.
Напомним, ранее самолет из Уфы перенаправили из Внуково в Домодедово после атаки беспилотника.