Объявили сигнал «Тревога»: заходящий на посадку самолет из Уфы напугал весь аэропорт

По данным канала, утром 21 августа пилот рейса Уфа-Москва авиакомпания «Победа» в семи километрах от аэропорта на высоте 1500 футов доложил об аварийном остатке топлива в самолете. Через две минуты судно успешно приземлилось в аэропорту.