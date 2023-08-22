«К отопительному сезону дом не готов». Чиновники ответили о состоянии дома в Уфе

В то же время сотрудники ГЖИ выявили ряд проблем. Выяснилось, что в 2023 году зафиксированы уже две утечки воды на участке трубопровода, примыкающего к дому ул. Комсомольская, 21/1. Как следует со слов представителя инспекции, дело в том, что «капитальный ремонт квартальных сетей ГУП „Уфаводоканал“ много лет не проводился». Об этом же говорили чиновники из мэрии Уфы — по их словам, до 80% водопровода города изношены и требуют скорейшей замены.