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В Государственном комитете в Башкирии рассказали о проблемном доме

«К отопительному сезону дом не готов». Чиновники ответили о состоянии дома в Уфе

22 августа 2023, 08:41
Фото: 1MI

В Государственном комитете в Башкирии рассказали о проблемном доме

Государственный комитет по жилищному и строительному надзору ответил редакции Mkset

Редакция Mkset направляла в ведомства официальные запросы о состоянии и перспективах дома ул. Комсомольская 21/1. Госкомитет по жилищному надзору ответил на наши вопросы. О борьбе и страданиях жильцов мы рассказывали в большой статье.

Заместитель главного жилищного инспектора Александра Авдеева рассказала, что ранее в инспекцию пришло обращение жительницы дома по вопросам об аварии, произошедшей на сетях «Уфаводоканала». Пока оно находится на рассмотрении, но сейчас в Госжилинспекции известно, что авария устранена, жильцы могут пользоваться холодной и горячей водой.

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В то же время сотрудники ГЖИ выявили ряд проблем. Выяснилось, что в 2023 году зафиксированы уже две утечки воды на участке трубопровода, примыкающего к дому ул. Комсомольская, 21/1. Как следует со слов представителя инспекции, дело в том, что «капитальный ремонт квартальных сетей ГУП „Уфаводоканал“ много лет не проводился». Об этом же говорили чиновники из мэрии Уфы — по их словам, до 80% водопровода города изношены и требуют скорейшей замены.

Другая проблема — подготовка к отопительному сезону. До начала осени осталось чуть больше недели, первые похолодания случатся уже вот-вот, а многоквартирный дом по адресу ул. Комсомольская, 21/1 к холодам ещё не сдан. Госкомитет по жилищному надзору требует, чтобы управляющая организация «ЖЭУ 55» провела промывку и опрессовку общедомовой системы отопления.

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#Общество#Город#ЖКХ#Новости Уфы#Идэль Гумеров
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