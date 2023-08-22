Инцидент на ЧМК: Рыжий дым после произошедшей нештатной ситуации

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Согласно сообщению, 22 августа на одной из доменных печей, используемых для производства чугуна, произошел сбой в процессе, известный как «обрыв летки». В результате этого произошел моментальный выброс пыльцы в воздух, однако производственный процесс был оперативно остановлен, пишет RT.
Представители комбината отметили, что кратковременное появление взвешенных частиц в воздухе быстро прекратилось после закрытия печи. Однако впоследствии был замечен выпуск рыжего дыма.
На данный момент технологический процесс восстановлен, а на предприятии проводится внутреннее расследование с целью выявления причин инцидента.