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Инцидент на ЧМК: Рыжий дым после произошедшей нештатной ситуации

22 августа 2023, 14:34
В городе Челябинске замечено появление рыжего дыма после произошедшего инцидента на предприятии металлургического комплекса «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК). Информация об этом предоставлена пресс-службой предприятия и распространена агентством URA.RU.

Согласно сообщению, 22 августа на одной из доменных печей, используемых для производства чугуна, произошел сбой в процессе, известный как «обрыв летки». В результате этого произошел моментальный выброс пыльцы в воздух, однако производственный процесс был оперативно остановлен, пишет RT.

Представители комбината отметили, что кратковременное появление взвешенных частиц в воздухе быстро прекратилось после закрытия печи. Однако впоследствии был замечен выпуск рыжего дыма.

На данный момент технологический процесс восстановлен, а на предприятии проводится внутреннее расследование с целью выявления причин инцидента.

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