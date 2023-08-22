Инцидент на ЧМК: Рыжий дым после произошедшей нештатной ситуации

Согласно сообщению, 22 августа на одной из доменных печей, используемых для производства чугуна, произошел сбой в процессе, известный как «обрыв летки». В результате этого произошел моментальный выброс пыльцы в воздух, однако производственный процесс был оперативно остановлен, пишет RT.