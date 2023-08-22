Фьючерсы на акции «Башнефти» стали доступны на Московской бирже

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
К торгам будут допущены контракты с исполнением в сентябре и декабре 2023 года, а также в марте и июне 2024 года. Предполагается, что расширение инструментов на ценные бумаги откроет новые возможности для реализации торговых стратегий, а также возможность хеджирования портфелей ценных бумаг для самого широкого круга инвесторов, отмечают торговые эксперты.
Запуск торговли фьючерсами на акции «Башнефти» говорит об интересе инвесторов к этим ценным бумагам, их высокой ликвидности и перспективах роста.
— «Башнефть» — привлекательный актив для инвестирования, компания поддерживает стабильный уровень добычи, обладает качественными мощностями нефтепереработки, неукоснительно придерживается утверждённой дивидендной политике», — подчеркнул инвестиционный стратеги УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
Также, по словам Сергея Суверова, дополнительную поддержку акциям «Башнефти» оказывает тот факт, что акции материнской компании — «Роснефти» в настоящее время являются фаворитом российского рынка.
Отметим, что акции «Башнефти» с января 2023 года показали рост более чем на 50%, аналогичный рост, но уже с сентября прошлого года показали ценные бумаги «Роснефти», став одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке. Общее число акционеров «Роснефти» за последние два года выросло почти в 4,5 раза и, по данным компании, на конец первого полугодия насчитывает почти 900 тыс. человек.