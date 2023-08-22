mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Фьючерсы на акции «Башнефти» стали доступны на Московской бирже

Фьючерсы на акции «Башнефти» стали доступны на Московской бирже

22 августа 2023, 15:07
Фото: Башнефть
С 22 августа на срочном рынке Мосбиржи начались торги поставочными фьючерсными контрактами на акции «Башнефти», которая входит в состав «Роснефти».

К торгам будут допущены контракты с исполнением в сентябре и декабре 2023 года, а также в марте и июне 2024 года. Предполагается, что расширение инструментов на ценные бумаги откроет новые возможности для реализации торговых стратегий, а также возможность хеджирования портфелей ценных бумаг для самого широкого круга инвесторов, отмечают торговые эксперты.

Запуск торговли фьючерсами на акции «Башнефти» говорит об интересе инвесторов к этим ценным бумагам, их высокой ликвидности и перспективах роста.

— «Башнефть» — привлекательный актив для инвестирования, компания поддерживает стабильный уровень добычи, обладает качественными мощностями нефтепереработки, неукоснительно придерживается утверждённой дивидендной политике», — подчеркнул инвестиционный стратеги УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Также, по словам Сергея Суверова, дополнительную поддержку акциям «Башнефти» оказывает тот факт, что акции материнской компании — «Роснефти» в настоящее время являются фаворитом российского рынка.

Отметим, что акции «Башнефти» с января 2023 года показали рост более чем на 50%, аналогичный рост, но уже с сентября прошлого года показали ценные бумаги «Роснефти», став одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке. Общее число акционеров «Роснефти» за последние два года выросло почти в 4,5 раза и, по данным компании, на конец первого полугодия насчитывает почти 900 тыс. человек.

#Экономика#Андрей Королев#Новости
Подпишитесь
В Башкирию направлены вооружённые силы и бронетехника: раскрыта причина
Сегодня, 08:18
Объявили сигнал «Тревога»: заходящий на посадку самолет из Уфы напугал весь аэропорт
Сегодня, 08:20
Два года простоя: когда откроют родную школу Рустэма Хамитова гимназию №115 в Уфе
Сегодня, 04:49
Родители одной из школ Башкирии возмутились требованием директора: что произошло
Сегодня, 07:52
30 военнослужащих из Башкирии попали под суд: что произошло
Сегодня, 05:29
Дыхание осени? — На Башкирию надвигаются дожди и прохлада
Сегодня, 07:39