Фьючерсы на акции «Башнефти» стали доступны на Московской бирже

Отметим, что акции «Башнефти» с января 2023 года показали рост более чем на 50%, аналогичный рост, но уже с сентября прошлого года показали ценные бумаги «Роснефти», став одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке. Общее число акционеров «Роснефти» за последние два года выросло почти в 4,5 раза и, по данным компании, на конец первого полугодия насчитывает почти 900 тыс. человек.