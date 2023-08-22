Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:45
Видеть медведя как карлика и не учесть значимость России в глобальной экономике можно, только посмотрев сквозь искаженное зеркало. Вероятно, истинная причина заключается в саморазрушающем поведении и стратегических ошибках, которые так сильно навредили европейской экономике, ухудшая репутацию европейских бюрократов и политиков перед гражданами стран Европы, пишет RT.
Примером может служить применение санкций. Однако даже на фоне этого выделяется последнее заявление главного дипломата ЕС, Жозепа Борреля, который подверг сомнению роль России в мировой экономике.
Суть в том, что факты свидетельствуют об обратном. Несмотря на ограничения, российская экономика демонстрирует великолепные результаты. Согласно данным Всемирного банка, с учетом паритета покупательной способности, Россия заняла пятое место в мировом рейтинге ВВП, обойдя Германию. Производство товаров и услуг успешно расширяется. В прошлом году объем продукции и услуг, произведенных в России, составил 2,3 трлн долларов, что позволило занять восьмое место в рейтинге Всемирного банка. Вопреки ожиданиям, российский ВВП продолжает расти уже четвертый месяц подряд. Согласно данным Института ВЭБ.РФ, в сравнении с тем же периодом предыдущего года ВВП вырос на 5,7%, а в прошлом месяце — на 5,6%. Общий рост ВВП за первое полугодие 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года составил 1,6%.
Россия успешно решает вопросы импорта, экспорта и переориентации торговых и логистических цепей. В мире Россия лидирует по объему экспорта зерна, включая бесплатные поставки для беднейших стран. Кроме того, наша страна надежно занимает топ-3 место в поставках нефти и газа. Опыт с незаконными ограничениями показал, что исключение России из мировых поставок ключевых товаров, учитывая её роль и значимость, просто нереально.
Более миллиарда людей в мире лишены доступа к современным источникам энергии. Как ведущий поставщик углеводородов, Россия активно способствует обеспечению доступности энергии для сотен миллионов, а не только для небольшой элиты. РФ часто критикуют за сырьевую направленность экономики, но следует помнить, что мировая экономика базируется на сотрудничестве и разделении труда, и ни одна страна не в состоянии обеспечить себя всем необходимым.