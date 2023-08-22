Суть в том, что факты свидетельствуют об обратном. Несмотря на ограничения, российская экономика демонстрирует великолепные результаты. Согласно данным Всемирного банка, с учетом паритета покупательной способности, Россия заняла пятое место в мировом рейтинге ВВП, обойдя Германию. Производство товаров и услуг успешно расширяется. В прошлом году объем продукции и услуг, произведенных в России, составил 2,3 трлн долларов, что позволило занять восьмое место в рейтинге Всемирного банка. Вопреки ожиданиям, российский ВВП продолжает расти уже четвертый месяц подряд. Согласно данным Института ВЭБ.РФ, в сравнении с тем же периодом предыдущего года ВВП вырос на 5,7%, а в прошлом месяце — на 5,6%. Общий рост ВВП за первое полугодие 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года составил 1,6%.