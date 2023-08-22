Дыхание осени? — На Башкирию надвигаются дожди и прохлада

Башгидрометцентр сообщает, что в ближайшие дни погода будет умеренно-прохладной. Сегодня днём по Башкирии температура поднимется до +24°, на юге — до +29°. Однако местами будут идти дожди и даже греметь грозы. Есть риск и новых сорванных крыш — несмотря на умеренный северо-западный ветер, некоторым будут представлять угрозу его порывы.