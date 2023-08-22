Дыхание осени? — На Башкирию надвигаются дожди и прохлада

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
«Это что, осень наступила?» — хочется спросить, стоя на остановке в брюках и футболке. К сожалению или к счастью, о летнем зное придётся забыть.
Башгидрометцентр сообщает, что в ближайшие дни погода будет умеренно-прохладной. Сегодня днём по Башкирии температура поднимется до +24°, на юге — до +29°. Однако местами будут идти дожди и даже греметь грозы. Есть риск и новых сорванных крыш — несмотря на умеренный северо-западный ветер, некоторым будут представлять угрозу его порывы.
23 августа станет ещё прохладнее — всего лишь +22° по всей Башкирии. Ожидаются кратковременные дожди и местами порывы ветра до сильного. Ночью похолодает до осенних +5°.
Такая же температура сохранится и 24 августа. Днём будет так же пасмурно — облачно с прояснениями, где-то может накрапывать дождик. Ветер будет северный умеренный.