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Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Погода в Башкирии резко изменится

Дыхание осени? — На Башкирию надвигаются дожди и прохлада

22 августа 2023, 07:39

Погода в Башкирии резко изменится

Синоптики предупреждают о похолодании в Башкирии

«Это что, осень наступила?» — хочется спросить, стоя на остановке в брюках и футболке. К сожалению или к счастью, о летнем зное придётся забыть.

Башгидрометцентр сообщает, что в ближайшие дни погода будет умеренно-прохладной. Сегодня днём по Башкирии температура поднимется до +24°, на юге — до +29°. Однако местами будут идти дожди и даже греметь грозы. Есть риск и новых сорванных крыш — несмотря на умеренный северо-западный ветер, некоторым будут представлять угрозу его порывы.

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23 августа станет ещё прохладнее — всего лишь +22° по всей Башкирии. Ожидаются кратковременные дожди и местами порывы ветра до сильного. Ночью похолодает до осенних +5°.

Такая же температура сохранится и 24 августа. Днём будет так же пасмурно — облачно с прояснениями, где-то может накрапывать дождик. Ветер будет северный умеренный.

#Общество#Погода#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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