Две туристки пропали в горах Башкирии

Спасатели рассказали об основных правилах при туристических походах. Главное — оценить свои силы, сообщить близким о своём маршруте, следовать только по знакомым тропам, взять с собой заряженный телефон, компас, нож, спички, фонарик, запасы еды, воды и лекарств.