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Published Сегодня, 05:49

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Updated Сегодня, 05:51

В Башкирии потерялись две туристки

Две туристки пропали в горах Башкирии

22 августа 2023, 05:49
Фото: 1MI

В Башкирии потерялись две туристки

Госкомитет по ЧС Башкирии рассказал, что произошло на любимом туристами месте

Утром 22 августа на известном туристическом направлении «Айгирские скалы» пропали две девушки. Об этом рассказали в госкомитете Башкирии по ЧС.

Спасатели узнали о пропаже туристок благодаря номеру вызова экстренных служб 112. Оказалось, что любительницы горного экстрима спускались с пика Уфа и заблудились в лесу. Благодаря наводкам диспетчеров-спасателей, девушки смогли выбраться самостоятельно. Медицинская помощь им не понадобилась.

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Пик Уфа — высочайшая точка Айгирских скал и хребта Караташ (919,9 метров), проходящего по Белорецкому району. Хребет имеет сложно-проходимый лесной ландшафт, состоящий из сосен и берёз.

Спасатели рассказали об основных правилах при туристических походах. Главное — оценить свои силы, сообщить близким о своём маршруте, следовать только по знакомым тропам, взять с собой заряженный телефон, компас, нож, спички, фонарик, запасы еды, воды и лекарств.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#МЧС#Идэль Гумеров
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