Две туристки пропали в горах Башкирии

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Published Сегодня, 05:49
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Утром 22 августа на известном туристическом направлении «Айгирские скалы» пропали две девушки. Об этом рассказали в госкомитете Башкирии по ЧС.
Спасатели узнали о пропаже туристок благодаря номеру вызова экстренных служб 112. Оказалось, что любительницы горного экстрима спускались с пика Уфа и заблудились в лесу. Благодаря наводкам диспетчеров-спасателей, девушки смогли выбраться самостоятельно. Медицинская помощь им не понадобилась.
Пик Уфа — высочайшая точка Айгирских скал и хребта Караташ (919,9 метров), проходящего по Белорецкому району. Хребет имеет сложно-проходимый лесной ландшафт, состоящий из сосен и берёз.
Спасатели рассказали об основных правилах при туристических походах. Главное — оценить свои силы, сообщить близким о своём маршруте, следовать только по знакомым тропам, взять с собой заряженный телефон, компас, нож, спички, фонарик, запасы еды, воды и лекарств.