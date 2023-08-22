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Два года простоя: когда откроют родную школу Рустэма Хамитова гимназию №115 в Уфе

Два года простоя: когда откроют родную школу Рустэма Хамитова гимназию №115 в Уфе

22 августа 2023, 04:49
Фото: 1MI
Уфимцы обратили внимание на задержку открытия 115-й гимназии и написали об этом главе республики Радию Хабирову через его официальную страницу в социальной сети. Чиновники ответили на вопрос, когда откроют школу

По словам одной из уфимок, гимназия №115 в Уфе должна была распахнуть свои двери в декабре прошлого года. Женщина удивлена, что к июлю 2023 года школа до сих пор не сдана.

Уфимец Владислав в комментариях ответил обеспокоенной жительнице.

— Я понимаю, если бы вообще не делали. Всякое бывает, планы менять приходится, ее доделают, — считает мужчина.

Министерство строительства и архитектуры Башкирии отреагировало на обсуждения горожан, уведомив о том, что на данный момент строители активно ведут работы по реконструкции.

— Санкционное давление отодвинуло сроки строительства и сдачи гимназии, в связи с этим ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 года, — написала пресс-служба ведомства.

Однако, по словам уфимки, на объекте якобы никто не занимается работой, а в некоторых помещениях висят шторы и стоят стулья.

— На объект хоть съездите. Не пишите мне придуманный текст о темпах работы и санкционном давлении, — отреагировала женщина.

По данным Управления капстроительства Башкирии, в случае завершения работ до установленного срока объект введут в эксплуатацию после оформления необходимой документации.

Напомним, в 2018 году экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов обещал выделить на ремонт родной школы 500 млн рублей. Также Хамитов говорил, что реконструкция продлится в течение 2-3 лет. Гимназию №115 закрыли на реконструкцию в 2021 году. В феврале 2023 года сообщалось, что школа отремонтирована на 91,5%.

#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школа#Виалина Ахсанова
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