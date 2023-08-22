Два года простоя: когда откроют родную школу Рустэма Хамитова гимназию №115 в Уфе

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
По словам одной из уфимок, гимназия №115 в Уфе должна была распахнуть свои двери в декабре прошлого года. Женщина удивлена, что к июлю 2023 года школа до сих пор не сдана.
Уфимец Владислав в комментариях ответил обеспокоенной жительнице.
— Я понимаю, если бы вообще не делали. Всякое бывает, планы менять приходится, ее доделают, — считает мужчина.
Министерство строительства и архитектуры Башкирии отреагировало на обсуждения горожан, уведомив о том, что на данный момент строители активно ведут работы по реконструкции.
— Санкционное давление отодвинуло сроки строительства и сдачи гимназии, в связи с этим ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 года, — написала пресс-служба ведомства.
Однако, по словам уфимки, на объекте якобы никто не занимается работой, а в некоторых помещениях висят шторы и стоят стулья.
— На объект хоть съездите. Не пишите мне придуманный текст о темпах работы и санкционном давлении, — отреагировала женщина.
По данным Управления капстроительства Башкирии, в случае завершения работ до установленного срока объект введут в эксплуатацию после оформления необходимой документации.
Напомним, в 2018 году экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов обещал выделить на ремонт родной школы 500 млн рублей. Также Хамитов говорил, что реконструкция продлится в течение 2-3 лет. Гимназию №115 закрыли на реконструкцию в 2021 году. В феврале 2023 года сообщалось, что школа отремонтирована на 91,5%.