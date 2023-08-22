«Нарушает закон»: уфимцы пожаловались на только что открывшийся парк на набережной

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Недавно открывшийся на набережной реки Белой семейный парк аттракционов далеко не всем жителям Уфы приносит удовольствие своим существованием. Для посетителей парк открыт ежедневно до 2 часов ночи, что мешает жителям близлежащих домов.
По соседству с парком находится микрорайон Архиерейка, жители которого каждую ночь страдают от шума, исходящего со стороны «Дустара» крики людей и громкая музыка там слышны до поздней ночи, хотя по установленному законом о тишине времени посторонний шум имеет право быть только до 21:00 в будние и 22:00 в выходные дни.
— Неизвестно, кто выдал разрешение на работу парка в таком режиме, — удивляется женщина.