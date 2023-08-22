«Нарушает закон»: уфимцы пожаловались на только что открывшийся парк на набережной

По соседству с парком находится микрорайон Архиерейка, жители которого каждую ночь страдают от шума, исходящего со стороны «Дустара» крики людей и громкая музыка там слышны до поздней ночи, хотя по установленному законом о тишине времени посторонний шум имеет право быть только до 21:00 в будние и 22:00 в выходные дни.