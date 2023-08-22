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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Уфимцы пожаловались на ночные крики и визги в парке аттракционов «Дустар»

«Нарушает закон»: уфимцы пожаловались на только что открывшийся парк на набережной

22 августа 2023, 10:54
Фото: mkset.ru

Уфимцы пожаловались на ночные крики и визги в парке аттракционов «Дустар»

На громкие звуки музыки и посетителей пожаловались жители ближайшего района.

Недавно открывшийся на набережной реки Белой семейный парк аттракционов далеко не всем жителям Уфы приносит удовольствие своим существованием. Для посетителей парк открыт ежедневно до 2 часов ночи, что мешает жителям близлежащих домов.

По соседству с парком находится микрорайон Архиерейка, жители которого каждую ночь страдают от шума, исходящего со стороны «Дустара» крики людей и громкая музыка там слышны до поздней ночи, хотя по установленному законом о тишине времени посторонний шум имеет право быть только до 21:00 в будние и 22:00 в выходные дни.

— Неизвестно, кто выдал разрешение на работу парка в таком режиме, — удивляется женщина.

#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Музыка#Анна Савельева#Набережная#Дустар#Парк#Шум#Микрорайон Архиерейка
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