Бронетехника в Башкирии, чиполлетти в меню у школьников и рост платежей по ипотеке

В последующие два дня вблизи села Архангельское пройдут тактические учения по пресечению террористических актов и нейтрализации диверсантов. В связи с этим в район, где буду проходить учения, прибудут военные силы, в число которых попадает тяжёлая бронетехника, авиация и беспилотники. В этот промежуток до жителей ближайших сёл и деревень могут доноситься звуки стрельбы и прочий шум, однако паниковать не стоит. Никакой угрозы для местных данное мероприятие не несёт.