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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Бронетехника в Башкирии, чиполлетти в меню у школьников и рост платежей по ипотеке

22 августа 2023, 16:32
Главные события на вечер 22 августа в Уфе и в Башкирии по версии Mkset.

В последующие два дня вблизи села Архангельское пройдут тактические учения по пресечению террористических актов и нейтрализации диверсантов. В связи с этим в район, где буду проходить учения, прибудут военные силы, в число которых попадает тяжёлая бронетехника, авиация и беспилотники. В этот промежуток до жителей ближайших сёл и деревень могут доноситься звуки стрельбы и прочий шум, однако паниковать не стоит. Никакой угрозы для местных данное мероприятие не несёт.

Школьникам Башкирии будут на обед будут подавать митболы и чиполлетти. Теперь в учебных заведениях Башкирии появится два вида меню — базовое и по сборнику Онищенко и Тутельян. Как сообщает министр торговли и услуг Алексей Гусев меню соответствуют всем требованиям и привносят в школьную еду новизну.

В московском аэропорту Домодедово объявили сигнал «Тревога» и усилили контроль из-за ЧП с самолетом, летевшим из Уфы. По данным канала, утром 21 августа пилот рейса Уфа-Москва авиакомпания «Победа» в семи километрах от аэропорта на высоте 1500 футов доложил об аварийном остатке топлива в самолете. Через две минуты судно успешно приземлилось в аэропорту.

В Уфе может вырасти средний платеж по ипотеке на однокомнатную квартиру на 19,5%. Об этом сообщает РБК Недвижимость со ссылкой на аналитику ЦИАН. Связывается это с повышением ключевой ставки ЦБ РФ. Так, при ставке 12% годовых платеж составит 38,3 тысячи рублей, при 15% годовых — 45,8 тысячи рублей. Платеж по Уфе рассчитывали на квартиру 40 кв. м за 4,3 млн на 20 лет с первым взносом в 20%.

#Элина Сайфранова
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