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Боец СВО из Башкирии вернулся домой и не узнал родной подъезд

Боец СВО ужаснулся своим подъездом в Башкирии

22 августа 2023, 06:47
Фото: 1MI

Боец СВО из Башкирии вернулся домой и не узнал родной подъезд

Житель Башкирии вернулся в отпуск с зоны СВО и пожаловался Хабирову на состояние подъезда в Салавате

В социальной сети «В Контакте» Радию Хабирову пожаловался участник СВО. Артём Б. пишет, что приехал в отпуск к родителям, которые живут в г. Салават. Однако увиденное потрясло военнослужащего.

«Живём в мирном городе Салават, а всё как будто после войны» — возмущается мужчина. По его словам, скамейки не покрашены, входные группы изрисованы, а полы требуют ремонта.

В администрации города обещали проработать проблему дома с управлением городского хозяйства.

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#Общество#Новости Башкирии#Участники СВО#Идэль Гумеров
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