Боец СВО ужаснулся своим подъездом в Башкирии

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
В социальной сети «В Контакте» Радию Хабирову пожаловался участник СВО. Артём Б. пишет, что приехал в отпуск к родителям, которые живут в г. Салават. Однако увиденное потрясло военнослужащего.
«Живём в мирном городе Салават, а всё как будто после войны» — возмущается мужчина. По его словам, скамейки не покрашены, входные группы изрисованы, а полы требуют ремонта.
В администрации города обещали проработать проблему дома с управлением городского хозяйства.