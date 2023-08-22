Банде взяточников-гаишников из Башкирии грозит суд

Дело направили в прокуратуру. Теперь начальнику экзаменационного отделения, его заместителю, пятерым бывшим и одному действующему инспектору (его отстранили от службы) грозят наказания по целому ряду статей (в зависимости от роли в банде) — от от превышения должностных полномочий, до получения взяток. По части 3 статьи 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) можно попасть в тюрьму сроком до 20 лет.