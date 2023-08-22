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Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Банде взяточников-гаишников из Башкирии грозит суд

22 августа 2023, 08:06

Уголовное дело в отношение полицейских из Уфы направлено в прокуратуру

Следком закончил расследование дела против сотрудников ГИБДД в Башкирии

«Второй особый отдел» закончил уголовное расследование в отношение восьмерых сотрудников ГИБДД. Их обвиняют в получении взяток за водительские права.

Следственное управление отчиталось о завершении расследования в отношение бывших сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Речь идёт о бывшем начальнике отдела Ильдусе Шайбакове и его подчинённых. Следователям пришлось собрать 39 томов уголовного дела.

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Следователи установили, что на протяжении шести лет офицеры полиции жили припеваючи благодаря схеме: «на местах» работают «проверенные» сотрудники автошкол, собирающие средства с желающих получить права, деньги отправлялись «выше», доходя до Ильдуса Шайбакова, главного бенефициара системы. Дело шло как по маслу, от одного человека можно было получить от 15 до 40 тыс. рублей, «клиентами» стали 55 человек. Но два с половиной года назад схема накрылась.

Дело направили в прокуратуру. Теперь начальнику экзаменационного отделения, его заместителю, пятерым бывшим и одному действующему инспектору (его отстранили от службы) грозят наказания по целому ряду статей (в зависимости от роли в банде) — от от превышения должностных полномочий, до получения взяток. По части 3 статьи 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) можно попасть в тюрьму сроком до 20 лет.

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#Общество#Происшествия#ГИБДД#Взятка#Новости Башкирии#Следком#Идэль Гумеров
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