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Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Администрация района Башкирии отменила лизинг иномарки за 5,7 млн, но передумала

Администрация района Башкирии хотела приобрести иномарку за 5,7 млн рублей

22 августа 2023, 07:14
Фото: 1MI

Администрация района Башкирии отменила лизинг иномарки за 5,7 млн, но передумала

Администрация Чишминского района хотела заключить договор по лизингу «китайца» за 5,68 млн рублей. Но пришлось отменить торги

Стало известно, что администрация Чишминского района отменила поиск поставщика на услуги лизинга. Районные чиновники хотели приобрести автомобиль Chery Tiggo 8 Pro Max. Начальная цена контракта предполагалась 5 680 430 рублей. Деньги хотели выделить из местного бюджета.

Для чего чиновникам понадобился роскошный кроссовер, не указывается. Зато говорится, что вместо Cherry Tiggo 8 Pro Max поставщики могли подобрать его эквивалент с мощностью двигателя не менее 197 лошадиных сил и семиступенчатой коробкой передач.

Госзакупка была размещена 10 августа, однако разрешение на закупку иностранного автомобиля пришло чишминским чиновникам ещё месяц назад. В пакете документов на закупку числится разрешение министерства промышленности и торговли России. Однако 3 августа Путин потребовал от госслужащих пересесть на отечественные машины.

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Совесть у местных хозяев сыграла три недели спустя, поэтому 21 августа поиск поставщиков был отменён. А так, глядишь, после 28 августа на все Чишмы, Ирек, Арсланово и даже Чувалкипово блистал бы новенький внедорожник белого или серого цвета.

На чём теперь будут вынуждены сотрудники органов местной власти, неизвестно.

#Общество#Чиновники#Госзакупки#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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