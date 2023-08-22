Администрация района Башкирии хотела приобрести иномарку за 5,7 млн рублей

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Стало известно, что администрация Чишминского района отменила поиск поставщика на услуги лизинга. Районные чиновники хотели приобрести автомобиль Chery Tiggo 8 Pro Max. Начальная цена контракта предполагалась 5 680 430 рублей. Деньги хотели выделить из местного бюджета.
Для чего чиновникам понадобился роскошный кроссовер, не указывается. Зато говорится, что вместо Cherry Tiggo 8 Pro Max поставщики могли подобрать его эквивалент с мощностью двигателя не менее 197 лошадиных сил и семиступенчатой коробкой передач.
Госзакупка была размещена 10 августа, однако разрешение на закупку иностранного автомобиля пришло чишминским чиновникам ещё месяц назад. В пакете документов на закупку числится разрешение министерства промышленности и торговли России. Однако 3 августа Путин потребовал от госслужащих пересесть на отечественные машины.
Совесть у местных хозяев сыграла три недели спустя, поэтому 21 августа поиск поставщиков был отменён. А так, глядишь, после 28 августа на все Чишмы, Ирек, Арсланово и даже Чувалкипово блистал бы новенький внедорожник белого или серого цвета.
На чём теперь будут вынуждены сотрудники органов местной власти, неизвестно.