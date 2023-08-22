Администрация района Башкирии хотела приобрести иномарку за 5,7 млн рублей

Совесть у местных хозяев сыграла три недели спустя, поэтому 21 августа поиск поставщиков был отменён. А так, глядишь, после 28 августа на все Чишмы, Ирек, Арсланово и даже Чувалкипово блистал бы новенький внедорожник белого или серого цвета.