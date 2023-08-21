Жительница Башкирии покорила известного шеф-повара Ивлева

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Марина Деркач заняла второе место на гастрофестивале «Да, шеф!», организатором которого является известный и влиятельный Константин Ивлев. Для нашей землячки это было огромным достижением, ведь она смогла удивить главного в жюри. Фестиваль проходил в Нижнем Новгороде в парке «Швейцария». По словам самой Марины, она была очень рада принять участие в этом мероприятии.
Она приехала специально ради Ивлева, так как его личность ей очень нравится.
— Для меня увидеть его — это верх мечтаний. Всегда смотрю телевизионный канал, где Константин ведет несколько шоу. Нравятся его разгромные передачи. Нравятся и его кулинарные советы. Учусь у него руководить, правда, тарелки не бью и не ругаюсь так громко, — рассказала она.
Сам конкурс состоял из нескольких этапов, на каждом из которых участники должны были приготовить блюдо, используя только ингредиенты, которые были предоставлены в черном ящике. В первом раунде Марина Деркач поразила жюри колбасками с кабачками.
В финале конкурса Марина столкнулась с выбором между говядиной и свининой, что немного сбило ее с толку. Из-за этого она заняла второе место, проиграв оппоненту из Нижнего Новгорода, который работает поваром в местном кафе. Однако во время фестиваля Марина все же сделала то, за что приехала — сфотографировалась с Константином Ивлевым. Во время личного разговора он высоко оценил ее навыки, которые для школьного повара являются просто невероятными.