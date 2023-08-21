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Published Сегодня, 03:53

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Updated Сегодня, 04:14

Жительница Октябрьского заняла второе место на конкурсе шеф-поваров Ивлева

Жительница Башкирии покорила известного шеф-повара Ивлева

21 августа 2023, 03:53
Фото: https://okt-neft.ru

Жительница Октябрьского заняла второе место на конкурсе шеф-поваров Ивлева

Марина Деркач, работница школьной кухни из Башкирии, смогла впечатлить самого требовательного шеф-повара страны.

Марина Деркач заняла второе место на гастрофестивале «Да, шеф!», организатором которого является известный и влиятельный Константин Ивлев. Для нашей землячки это было огромным достижением, ведь она смогла удивить главного в жюри. Фестиваль проходил в Нижнем Новгороде в парке «Швейцария». По словам самой Марины, она была очень рада принять участие в этом мероприятии.

Она приехала специально ради Ивлева, так как его личность ей очень нравится.

— Для меня увидеть его — это верх мечтаний. Всегда смотрю телевизионный канал, где Константин ведет несколько шоу. Нравятся его разгромные передачи. Нравятся и его кулинарные советы. Учусь у него руководить, правда, тарелки не бью и не ругаюсь так громко, — рассказала она.

Сам конкурс состоял из нескольких этапов, на каждом из которых участники должны были приготовить блюдо, используя только ингредиенты, которые были предоставлены в черном ящике. В первом раунде Марина Деркач поразила жюри колбасками с кабачками.

В финале конкурса Марина столкнулась с выбором между говядиной и свининой, что немного сбило ее с толку. Из-за этого она заняла второе место, проиграв оппоненту из Нижнего Новгорода, который работает поваром в местном кафе. Однако во время фестиваля Марина все же сделала то, за что приехала — сфотографировалась с Константином Ивлевым. Во время личного разговора он высоко оценил ее навыки, которые для школьного повара являются просто невероятными.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы
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