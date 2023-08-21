Жительница Башкирии покорила известного шеф-повара Ивлева

В финале конкурса Марина столкнулась с выбором между говядиной и свининой, что немного сбило ее с толку. Из-за этого она заняла второе место, проиграв оппоненту из Нижнего Новгорода, который работает поваром в местном кафе. Однако во время фестиваля Марина все же сделала то, за что приехала — сфотографировалась с Константином Ивлевым. Во время личного разговора он высоко оценил ее навыки, которые для школьного повара являются просто невероятными.