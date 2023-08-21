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Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Женщина убила сожителя из-за воздушного фонаря: стали известны подробности

Женщина убила сожителя из-за воздушного фонаря: стали известны подробности

21 августа 2023, 15:04
Фото: 1MI
38-летняя уфимка убила сожителя в ходе ссоры. Об этом 17 августа стало известно в следкоме Башкирии.

Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, 47-летний мужчина и виновница происшествия выпивали у себя дома в СНТ «Уршакский-4». В ходе своего времяпровождения они решили запустить в небо воздушный фонарь. Мужчина пообещал сожительнице жениться на ней, если фонарь поднимется в небо, однако запустить его у них не получилось, что привело к ссоре, в ходе которой женщина схватилась за нож и нанесла им удар в сердце сожителя. Тот скончался на месте.

Осознав произошедшее, уфимка обратилась за помощью к соседям, а те вызвали медиков и полицию.

Виновная призналась в убийстве и отправилась под стражу. Сообщается, что ранее её судили за причинение лёгкого вреда здоровью.

#Анна Савельева#Убийство#Происшествие#Воздушный фонарь#Ссора#Соседи#Новости Башкирии#Новости Уфы
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