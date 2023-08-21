ВЦИОМ: Почти 70% граждан России хранят сбережения в рублях

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Доля тех, кто предпочитает доллары США, составляет всего 6%. Еще 4% выбрали евро, а также 4% отдают предпочтение другим валютам, пишет RuNews24.Ru. Помимо этого, оказалось, что 27% граждан России не имеют сбережений вообще.
Важно отметить, что за полтора года наблюдается уменьшение числа людей, которые хранят сбережения в иностранной валюте.
Опрос был проведен в июле текущего года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.