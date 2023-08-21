mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:21

Published Сегодня, 18:21

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

ВЦИОМ: Почти 70% граждан России хранят сбережения в рублях

21 августа 2023, 18:21
Результаты исследования, проведенного ВЦИОМом, показали, что большинство граждан России предпочитают хранить свои сбережения в национальной валюте. 68% респондентов заявили, что хранят деньги в национальной валюте.

Доля тех, кто предпочитает доллары США, составляет всего 6%. Еще 4% выбрали евро, а также 4% отдают предпочтение другим валютам, пишет RuNews24.Ru. Помимо этого, оказалось, что 27% граждан России не имеют сбережений вообще.

Важно отметить, что за полтора года наблюдается уменьшение числа людей, которые хранят сбережения в иностранной валюте.

Опрос был проведен в июле текущего года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Подпишитесь
Они все ещё там: что происходит в аэропорту Уфы прямо сейчас
Сегодня, 12:36
Горит Кошкин лес в Уфе: первые подробности
Сегодня, 11:42
«Ставлю кол!»: Хабиров пригрозил уволить целое министерство
Сегодня, 07:33
«Так и не включили»: уфимцы пожаловались на испорченный выходной в популярном парке
Сегодня, 07:06
Аэропорт Москвы сделал важное заявление для самолета из Уфы
Сегодня, 06:09
Как будут отдыхать жители Башкирии в 2024 году: даты всех праздников
18 августа, 15:52