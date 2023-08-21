Второй раз за неделю: жительница Башкирии сообщила о пугающем столбе дыма

Отметим, что с мусором и свалками в некоторых муниципалитета возникли проблемы в последние месяцы. Не так давно мы сообщали о Нефтекамске, который «утонул» в бытовых отхода, а еще в июле этого года, глава республики ввел режим ЧС на территориях Краснокамском, Татышлинском и Янаульском районах, а также о городах Агидель и Нефтекамск.