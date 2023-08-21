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Второй раз за неделю: жительница Башкирии сообщила о пугающем столбе дыма

Второй раз за неделю: жительница Башкирии сообщила о пугающем столбе дыма

21 августа 2023, 09:38
Фото: Светлана С. // vk.com
Свалка образовалась в селе Мишкино, сообщает местная жительница.

Жительница села Мишкино Светлана С. обратилась к представителям власти Башкирии с просьбой разобраться с образовавшейся свалкой. Со слов женщины, в этом уже неоднократно происходили пожары.

— Второй раз за неделю горит, — Светлана С.

К своим словам жительница прикладывает фотографию, на которых хорошо заметен поднимающийся высоко в небе столб дыма.

Фото: Светлана С. // vk.com

В администрации Мишкинского района в ответ на жалобу сообщили, что пожар произошел на полигоне твердых коммунальных отходов у села Мишкино. Началось возгорание ночью 21 августа.

— По состоянию на 10.00 ч. открытое горение ликвидировано, ведутся работы по созданию изоляционного слоя. Для этого очаги тления засыпают песком. Причины возгорания выясняем, — добавили в администрации.

Отметим, что с мусором и свалками в некоторых муниципалитета возникли проблемы в последние месяцы. Не так давно мы сообщали о Нефтекамске, который «утонул» в бытовых отхода, а еще в июле этого года, глава республики ввел режим ЧС на территориях Краснокамском, Татышлинском и Янаульском районах, а также о городах Агидель и Нефтекамск.

К слову, в Агидели в 13 августа также произошел пожар на мусорном полигоне. Первыми тогда тревогу забили местные жители в социальных сетях и сообщали, что из-за возгорания закоптило весь город, в результате чего «невозможно дышать». В свою очередь мэр города Денис Ирназаров попросил «не нагнетать ситуацию» и сообщил, что все службы на месте. К вечеру того же дня, со слов чиновника, пожар был локализован.

#Элина Сайфранова#Происшествия#Новости Башкирии#Пожар#Мусорный полигон
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