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В Уфе простились с воспитанником ХК «Салават Юлаев» Родионом Амировым

В Уфе простились с воспитанником ХК «Салават Юлаев» Родионом Амировым

21 августа 2023, 06:47
Хоккеист скончался в возрасте 21 года из-за рака головного мозга.

Сегодня, 21 августа, в Уфа-арена состоялось прощание с 21-летнем хоккеистом Родионом Амировым. Спортсмен с февраля 2022 года боролся с онкологией.

Проститься с нападающим «Салавата Юлаева» пришли его товарищи по команде в полном составе, а также защитник Шакир Мухамадуллин, который теперь играет в составе клуба НХЛ «Сан-Хосе».

Глава Башкирии Радий Хабиров также возложил цветы на траурной церемонии и выразил свои соболезнования родным и близким Родиона Амирова.

— Очень очень жаль, когда уходят молодые и талантливые, — написал Радий Хабиров в своих социальных сетях.

Похоронят хоккеисты в селе Богдановка Ишимбайского района.

Напомним, что о смерти Родиона Амирова стало известно 14 августа от агент спортсмена Дэна Мильштейна. После известия о кончине болельщики и все неравнодушные возлагали цветы к мемориалу, установленному возле Уфа-арены.

#Элина Сайфранова
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