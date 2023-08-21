В Уфе простились с воспитанником ХК «Салават Юлаев» Родионом Амировым

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Сегодня, 21 августа, в Уфа-арена состоялось прощание с 21-летнем хоккеистом Родионом Амировым. Спортсмен с февраля 2022 года боролся с онкологией.
Проститься с нападающим «Салавата Юлаева» пришли его товарищи по команде в полном составе, а также защитник Шакир Мухамадуллин, который теперь играет в составе клуба НХЛ «Сан-Хосе».
Глава Башкирии Радий Хабиров также возложил цветы на траурной церемонии и выразил свои соболезнования родным и близким Родиона Амирова.
— Очень очень жаль, когда уходят молодые и талантливые, — написал Радий Хабиров в своих социальных сетях.
Похоронят хоккеисты в селе Богдановка Ишимбайского района.
Напомним, что о смерти Родиона Амирова стало известно 14 августа от агент спортсмена Дэна Мильштейна. После известия о кончине болельщики и все неравнодушные возлагали цветы к мемориалу, установленному возле Уфа-арены.