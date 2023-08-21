Уголовное дело возбуждено по делу о смертельной экскурсии по коллекторам в Москве

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности и приведшее по неосторожности к смерти двух или более лиц)», — заявил собеседник агентства.
Ранее ТАСС, опираясь на экстренные службы, информировал о том, что точное количество участников экскурсии, которые остались без связи, находится в процессе выяснения. Предварительно известно о восьми пострадавших, пишет RT.
Агентство также сообщило, что уже обнаружены тела трех погибших. Официальных комментариев пока не поступило.