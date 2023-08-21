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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Уголовное дело возбуждено по делу о смертельной экскурсии по коллекторам в Москве

21 августа 2023, 13:26
Уголовное дело было инициировано в Москве в результате организации опасной экскурсии по подземным коллекторам города во время сильного дождя, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности и приведшее по неосторожности к смерти двух или более лиц)», — заявил собеседник агентства.

Ранее ТАСС, опираясь на экстренные службы, информировал о том, что точное количество участников экскурсии, которые остались без связи, находится в процессе выяснения. Предварительно известно о восьми пострадавших, пишет RT.

Агентство также сообщило, что уже обнаружены тела трех погибших. Официальных комментариев пока не поступило.

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