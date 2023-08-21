Уголовное дело возбуждено по делу о смертельной экскурсии по коллекторам в Москве

Уголовное дело было инициировано в Москве в результате организации опасной экскурсии по подземным коллекторам города во время сильного дождя, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.