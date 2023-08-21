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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Они все ещё там: что происходит в аэропорту Уфы прямо сейчас

Они все ещё там: что происходит в аэропорту Уфы прямо сейчас

21 августа 2023, 12:36
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Пассажиры рейса Стамбула — Уфа не могут вылететь из Турции уже более семи часов. Причины неизвестны.

Сами туристы говорят о том, что их вылет был изначально назначен на 8:45 по местному времени, однако в назначенное время самолёт не взлетел — компания перенесла время отправки на 12:55, но даже тогда ничего не изменилось. Туристы всё ещё находятся в аэропорту. И это несмотря на то, что по указанному времени самолёт должен прибыть в Уфу в 18:30.

Известно, что данный рейс осуществляется компанией Red Wings.

Ранее сообщалось о том, что рейс Уфа — Алматы, осуществляющийся этим же перевозчиком, был задержан более, чем на 8 часов.

#Анна Савельева#Туристы#Башкирия#Задержка самолёта#Стамбул#Турция#Вылет#Red Wings#Рейс
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