Они все ещё там: что происходит в аэропорту Уфы прямо сейчас

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Сами туристы говорят о том, что их вылет был изначально назначен на 8:45 по местному времени, однако в назначенное время самолёт не взлетел — компания перенесла время отправки на 12:55, но даже тогда ничего не изменилось. Туристы всё ещё находятся в аэропорту. И это несмотря на то, что по указанному времени самолёт должен прибыть в Уфу в 18:30.
Известно, что данный рейс осуществляется компанией Red Wings.
Ранее сообщалось о том, что рейс Уфа — Алматы, осуществляющийся этим же перевозчиком, был задержан более, чем на 8 часов.