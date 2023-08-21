Они все ещё там: что происходит в аэропорту Уфы прямо сейчас

Сами туристы говорят о том, что их вылет был изначально назначен на 8:45 по местному времени, однако в назначенное время самолёт не взлетел — компания перенесла время отправки на 12:55, но даже тогда ничего не изменилось. Туристы всё ещё находятся в аэропорту. И это несмотря на то, что по указанному времени самолёт должен прибыть в Уфу в 18:30.