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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Уфимцы пожаловались на неработающий светомузыкальный фонтан в парке «Кашкадан»

«Так и не включили»: уфимцы пожаловались на испорченный выходной в популярном парке

21 августа 2023, 07:06
Фото: 1MI

Уфимцы пожаловались на неработающий светомузыкальный фонтан в парке «Кашкадан»

В сети появился пост, в котором жители Республики жалуются на фонтан, который так и не заработал. Пресс служба Мэрии прокомментировала данную ситуацию

Сегодня в сети появился пост с фотографией неработающего фонтана в парке «Кашкадан» в Уфе. Жители пришли посмотреть на фонтан в воскресенье и ждали вечернее представление:

— Вчера пришли посмотреть на фонтан в парке Кашкадан. Его так и не включили. Администрация города сообщала, что светомузыкальное шоу проходит каждый день, кроме понедельника, — рассказала жительница

Пресс служба Мэрии Уфы прокомментировала данную ситуацию:

— 20 августа 2023 года из-за отключения электроэнергии ТП-6225 в ошибку ушло оборудование. В настоящее время специалисты заняты ее устранением. В течение сегодняшнего дня все неполадки планируют устранить, — сообщили в пресс-службе

Напомним, что недавно Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о реставрации фонтана «Мальчик с кураем»

#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество#Виалина Ахсанова
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