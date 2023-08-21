«Так и не включили»: уфимцы пожаловались на испорченный выходной в популярном парке

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Сегодня в сети появился пост с фотографией неработающего фонтана в парке «Кашкадан» в Уфе. Жители пришли посмотреть на фонтан в воскресенье и ждали вечернее представление:
— Вчера пришли посмотреть на фонтан в парке Кашкадан. Его так и не включили. Администрация города сообщала, что светомузыкальное шоу проходит каждый день, кроме понедельника, — рассказала жительница
Пресс служба Мэрии Уфы прокомментировала данную ситуацию:
— 20 августа 2023 года из-за отключения электроэнергии ТП-6225 в ошибку ушло оборудование. В настоящее время специалисты заняты ее устранением. В течение сегодняшнего дня все неполадки планируют устранить, — сообщили в пресс-службе
Напомним, что недавно Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о реставрации фонтана «Мальчик с кураем»