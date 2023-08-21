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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Стоматолог рассказала об очищающих эмаль зубов продуктах

Стоматолог рассказала об очищающих эмаль зубов продуктах

21 августа 2023, 10:23
Фото: 1MI
Твёрдые овощи и фрукты могут помочь очистить зубную эмаль. При этом полагаться только на них нельзя, следует регулярно проходить профосмотры у стоматологов.

В интервью NEWS.ru стоматолог Мария Балакирева рассказала о яблоках и других жёстких фруктах и овощах, которые очищают эмаль. Также в этом помогает клубника., а вот волокнистая структура персика скорее всего потребует применения зубной нити.

Балакирева напомнила о важности регулярных профилактических стоматологических осмотров. Проводить их, а также очищать зубы от камней следует, по словам стоматолога, дважды в год.

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