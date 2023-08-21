Стоматолог рассказала об очищающих эмаль зубов продуктах

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В интервью NEWS.ru стоматолог Мария Балакирева рассказала о яблоках и других жёстких фруктах и овощах, которые очищают эмаль. Также в этом помогает клубника., а вот волокнистая структура персика скорее всего потребует применения зубной нити.
Балакирева напомнила о важности регулярных профилактических стоматологических осмотров. Проводить их, а также очищать зубы от камней следует, по словам стоматолога, дважды в год.