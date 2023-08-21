«Ставлю кол!»: Хабиров пригрозил уволить целое министерство

Дело в том, что на прошлой неделе в Стерлитамаке проходил фестиваль «Купец», о котором в ходе оперативного совещания доложил мэр города Рустем Газизов. В свою очередь Радий Хабиров поинтересовался у представителя Минтуризма РБ, был ли направлен в город автобус с жителями по программе «Башкирское долголетие». Ответ был отрицательный.