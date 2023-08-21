«Ставлю кол!»: Хабиров пригрозил уволить целое министерство

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
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Сегодня, 21 августа, отчитал Министерство предпринимательства и туризма и пригрозил увольнением всего ведомства «в один день».
Дело в том, что на прошлой неделе в Стерлитамаке проходил фестиваль «Купец», о котором в ходе оперативного совещания доложил мэр города Рустем Газизов. В свою очередь Радий Хабиров поинтересовался у представителя Минтуризма РБ, был ли направлен в город автобус с жителями по программе «Башкирское долголетие». Ответ был отрицательный.
— Я Минтуризму ставлю колл. […] Еще раз повторяю, если такое повторится, значит, мы все руководство Минтуризма поменяем в один день. Я много раз говорил, что любые события — вы на своде стоите. Синхронизируйте все события. Вы на перед знаете, где состоятся яркие события. Мы зачем это делаем это в каждом городе? […] Я за вас эту работу делать должен? — Радий Хабиров.
Напомним, что с 2022 года ведомство возглавляет экс-мэр Сибая Рустем Афзалов.