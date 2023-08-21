Стамбул готовится к засухе: Мэр призывает к коллективной экономии водных ресурсов

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:46
Об этом пишет RT.
В своих социальных сетях мэр написал: «Я призываю всех граждан быть более бдительными в использовании воды и заботиться о её экономии. Наш город и страна столкнулись с угрозой засухи.»
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что экстремальные жаркие условия во многих странах оказывают дополнительное давление на системы здравоохранения.