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Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Новость о росте цен на соду из Башкирии оказалась фейком

Рост цен на соду из Башкирии: правда или фейк?

21 августа 2023, 08:35
Фото: mkset.ru

Новость о росте цен на соду из Башкирии оказалась фейком

В минпромторге опровергли сообщение некоторых СМИ о повышении цен на пищевую соду

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В министерстве промышленности и торговли России заявили, что дефицита соды на заводе «Башкирской содовой компании» в Стерлитамаке нет. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Ранее ряд телеграм-каналов и СМИ распространили информацию о скором повышении цен на пищевую соду. Некоторые даже приводили информацию «со слов источников, близких к заводу». Назывались и конкретные даты и примерный уровень подорожания — после 20 сентября на 7-10%.

Торговый дом БСК «Башхим», реализующий продукцию химического гиганта, не планирует поднимать ценник на товар в жёлто-красной упаковке до конца 2023 года, отметили в министерстве. Также у БСК нет проблем с логистикой и хранением продуктов, о чём сообщали некоторые «источники».

#Идэль Гумеров#Новости Башкирии#Общество
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