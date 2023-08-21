Рост цен на соду из Башкирии: правда или фейк?

Торговый дом БСК «Башхим», реализующий продукцию химического гиганта, не планирует поднимать ценник на товар в жёлто-красной упаковке до конца 2023 года, отметили в министерстве. Также у БСК нет проблем с логистикой и хранением продуктов, о чём сообщали некоторые «источники».