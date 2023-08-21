Рост цен на соду из Башкирии: правда или фейк?

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В министерстве промышленности и торговли России заявили, что дефицита соды на заводе «Башкирской содовой компании» в Стерлитамаке нет. Об этом сообщает РБК-Уфа.
Ранее ряд телеграм-каналов и СМИ распространили информацию о скором повышении цен на пищевую соду. Некоторые даже приводили информацию «со слов источников, близких к заводу». Назывались и конкретные даты и примерный уровень подорожания — после 20 сентября на 7-10%.
Торговый дом БСК «Башхим», реализующий продукцию химического гиганта, не планирует поднимать ценник на товар в жёлто-красной упаковке до конца 2023 года, отметили в министерстве. Также у БСК нет проблем с логистикой и хранением продуктов, о чём сообщали некоторые «источники».