Провалившийся автомобиль, увольнение Минтуризма и поножовщина из-за воздушного фонаря

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
В Уфе автомобиль колесом провалился в яму. Виной тому стал прорыв канализации, однако, к счастью для водителя, «Уфаводоканал» сделал заявление о том, что хозяину авто возместят ущерб.
Жители Абзелиловского района едва не погибли во время покраски погреба. Сообщается, что двое мужчин и женщина надышались краской и потеряли сознание, однако их вовремя доставили в больницу.
Радий Хабиров пригрозил увольнением руководству Минтуризма. Глава Башкирии был недоволен тем, что министерство не отправило автобус с туристами в Стерлитамак во время проведения фестиваля «Купец 2.0» по программе «Башкирское долголетие».
Жительница села Мишкино обратилась к властям с просьбой разобраться со свалкой, мусор на которой загорается второй раз за неделю.
Министр здравоохранения предупредил жителей Башкирии о том, что неизвестные злоумышленники пишут людям от его имени, и попросил быть бдительнее.
Уфимские туристы на целый день застряли с аэропорту Стамбула из-за переноса рейса.
В Уфе женщина убила своего сожителя ножом в сердце. Причиной стала разгоревшаяся ссора из-за невзлетевшего воздушный фонаря.