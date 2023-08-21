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Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Провалившийся автомобиль, увольнение Минтуризма и поножовщина из-за воздушного фонаря

Провалившийся автомобиль, увольнение Минтуризма и поножовщина из-за воздушного фонаря

21 августа 2023, 18:04
Фото: Максим Кондратьев / 1MI
Главные события 21 августа в Уфе и Башкирии по версии Mkset.

В Уфе автомобиль колесом провалился в яму. Виной тому стал прорыв канализации, однако, к счастью для водителя, «Уфаводоканал» сделал заявление о том, что хозяину авто возместят ущерб.

Жители Абзелиловского района едва не погибли во время покраски погреба. Сообщается, что двое мужчин и женщина надышались краской и потеряли сознание, однако их вовремя доставили в больницу.

Радий Хабиров пригрозил увольнением руководству Минтуризма. Глава Башкирии был недоволен тем, что министерство не отправило автобус с туристами в Стерлитамак во время проведения фестиваля «Купец 2.0» по программе «Башкирское долголетие».

Жительница села Мишкино обратилась к властям с просьбой разобраться со свалкой, мусор на которой загорается второй раз за неделю.

Министр здравоохранения предупредил жителей Башкирии о том, что неизвестные злоумышленники пишут людям от его имени, и попросил быть бдительнее.

Уфимские туристы на целый день застряли с аэропорту Стамбула из-за переноса рейса.

В Уфе женщина убила своего сожителя ножом в сердце. Причиной стала разгоревшаяся ссора из-за невзлетевшего воздушный фонаря.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы#Провалившийся автомобиль#Прорыв канализации#Уфаводоканал#Глава Башкирии#Министр здравоохранения#Уфимские туристы#Руководство Минтуризма
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