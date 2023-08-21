Повышение ключевой ставки Центробанка до 12%: причины и последствия

Использование данного инструмента довольно простое: если уровень инфляции высокий, то Центробанк повышает ставку. Это влечет за собой увеличение стоимости займов и снижение экономической активности. В результате также снижается инфляция. Если требуется увеличить экономический рост, то ключевая ставка снижается, что способствует активности во всей экономике.