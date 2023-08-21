Повышение ключевой ставки Центробанка до 12%: причины и последствия

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Стоимость этих займов непосредственно зависит от уровня ключевой ставки: чем она выше, тем дороже обходятся кредиты для бизнеса и населения. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Использование данного инструмента довольно простое: если уровень инфляции высокий, то Центробанк повышает ставку. Это влечет за собой увеличение стоимости займов и снижение экономической активности. В результате также снижается инфляция. Если требуется увеличить экономический рост, то ключевая ставка снижается, что способствует активности во всей экономике.
Ключевая ставка также влияет на валютный курс: чем она выше, тем сильнее рубль и его положение по отношению к иностранным валютам.
Недавно Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%. И теперь она достигла 12% на внеочередном заседании. Повышение ставки объясняется необходимостью снижения высокой инфляции, которая быстро растет.
Причины такого роста инфляции — бурный рост обрабатывающей промышленности, вызванный нуждами ВПК, а также восстановление потребительского спроса населения.
Эти факторы стимулируют рост импорта, спрос на ресурсы и загрузку производственных мощностей, что приводит к увеличению цен на товары и услуги. Например, стоимость бензина.
Еще одной причиной значительного повышения ключевой ставки является снижение курса рубля. Это связано с сокращением профицита внешнеторгового баланса и наличием российских внешних долгов, которые должны быть погашены в течение года. ЭДанный фактор оказывает давление на рубль.
В результате всех этих факторов рубль ослаб, и Центробанк принял решение о повышении ключевой ставки до 12%.
Однако такая высокая ставка не может сохраняться долго, поскольку она вредна для экономического роста. Например, банки уже повышают стоимость потребительских кредитов, что негативно сказывается на авторынке и ипотечном секторе.
Для регулирования валютного курса государство может использовать различные административно-финансовые меры, но в конечном счете рыночные условия все же будут определять курс рубля. Это зависит от внешнеэкономической ситуации.